Was der Tesla „Battery-Day“ über die Zukunft der Batterietechnologie verrät

Der Aktienkurs von Tesla ist gegenüber dem 22. und 23. September vergangener Woche um fast 18 Prozent gefallen. Wie kam es dazu? Der Hersteller von Elektrofahrzeugen veranstaltete am vergangenen Dienstag, 22. September seinen "Battery-Day“ und verkündete dort einige Neuigkeiten:

1. Eine neue, hochspezialisierte 'Plaid'-Ausstattung für das Modell S, Upgrade für das aktuelle Ludicrous-Modell

2. Das Vorhaben, ein 25.000-Dollar-Auto zu bauen

3. Eine neue sogenannte "Tabless Battery“, die im eigenen Haus gebaut wird und die Produktionseffizienz verbessern soll. Sie würde eine höhere Ladung an Nickel und eine geringere Ladung an Kobalt erfordern.

Quelle: Bloomberg, Datenstand 28. September 2020. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance, und alle Anlagen können an Wert verlieren.

Warum also ist der Aktienkurs gefallen?

Möglicherweise, weil der Markt erwartete, dass das Unternehmen eine neue "Millionen-Meilen-Batterie" ankündigen würde, d.h. dass sich das Unternehmen auf die Reichweite der Batterie statt auf Kosteneffizienz konzentrieren würde. Abgesehen davon hat der Autohersteller in diesem Jahr bisher eine Sternfahrt hinter sich, er trotzte den Bewertungsmultiplikatoren und ließ den breiteren US-Aktienmarkt weit hinter sich. Die turbulente Rallye von Tesla stellt den Höhepunkt der Begeisterung des Marktes im Sektor für Elektrofahrzeuge dar: Zum einen Ausgelassenheit auf dem Weg nach oben und nachfolgend die Enttäuschung, wenn neue Ankündigungen hinter den sehr hohen Erwartungen zurückbleiben.

Ein weiteres damit verbundenes Nebenprodukt dieser Erregung sind die Auswirkungen auf verbundene Unternehmen. So drückten beispielsweise Teslas Pläne zur vertikalen Integration seiner Lithiumbeschaffung als Teil der Herstellung einer billigeren Batterie am so genannten "Day of Battery" auf die Bremse des Aktienkurses von Albemarle, dem Lithiumlieferanten des Unternehmens.

Investoren haben Optionen

Thematische Investoren, die vom Wachstum der Elektrofahrzeuge begeistert sind, sollten die folgenden beiden Faktoren berücksichtigen:

Die Wertschöpfungskette: Elektrofahrzeuge sind nur eine Anwendung der spannenden und wachsenden Innovation bei Batterielösungen. Der Markt umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: Rohstoffe, Komponentenhersteller, aufstrebende Technologien wie das drahtlose Laden und Enabler wie Netzdienste. Thematische Investoren, die von den langfristigen Wachstumsperspektiven des Sektors profitieren wollen, sollten einen Blick über die gesamte Wertschöpfungskette werfen. Dieser Ansatz dürfte die dringend benötigte Diversifizierung und den damit verbundenen Schutz vor der Volatilität einzelner Aktien bieten.

Investieren in Fundamentaldaten: Die Nickelpreise sind nicht sprunghaft angestiegen, als Tesla ankündigte, dass wahrscheinlich mehr Industriemetall in seinem neuen Batteriedesign benötigt wird. Industriemetalle bewegen sich nicht in der gleichen Weise wie Aktien. Sie tendieren dazu, sich mehr im Einklang mit den Fundamentaldaten zu bewegen. Wenn sich ein Wandel in der Batterietechnologie abzeichnet, der größere Mengen an Nickel erfordert, wird dies nicht sofort nach der Ankündigung einer solchen Technologie eingepreist. Der Preis wird sich wahrscheinlich allmählich bewegen, wenn die tatsächliche Nachfrage zu steigen beginnt. Dies stellt ein günstiges Profil für thematische Investoren dar, die eine langfristige Sicht auf die Fundamentaldaten haben.

Veranstaltungen wie die „Battery-Days“ sind daher interessant, denn sie geben uns Hinweise, wohin sich die Technologie entwickelt. Anleger haben jedoch die Möglichkeit, die Volatilität einzelner Aktien hinter sich zu lassen und von der Zuversicht und dem Versprechen einer wachsenden Technologie zu profitieren.

