Was Silber und Gold alles können

Aktuell wird kräftig auf einen steigenden Silberpreis gesetzt, der kleine Bruder des Goldes ist wieder attraktiv geworden

Mit einem Silberpreis von rund 16,30 US-Dollar je Feinunze Silber beläuft sich die Silber-Gold-Ratio jetzt nur mehr auf etwa 87. Silber ist nicht nur für Anleger eine gute Wahl, sondern vollbringt auch aufgrund seiner Twitterstellung in der Industrie wichtige Aufgaben. Beispielsweise wird Silber in Reinigungsschwimmern verwendet. Diese können Schadstoffe aufspüren und zerstören.





Dafür entwickelten Schweizer und italienische Forscher einen Mikroroboter, der in Gewässern und Seen und auch Kanälen einsetzbar ist und günstiger als bisherige Techniken Bakterien zerstören kann. Denn Silber ist biozid, daher für Reinigungsaufgaben geeignet. Auch zur Bakterienabtötung in Säugetierzellen, vielleicht auch einmal im Körper des Menschen, kann das wertvolle Metall verwendet werden.





So erfreut es Anleger und Silberunternehmen, dass sich der Silberpreis derzeit stärker als der Goldpreis entwickelt. Eine Gesellschaft, die von einem starken Silberpreis profitiert, ist Endeavour Silver. In seinen mexikanischen Silber- und Goldminen produzierte die Gesellschaft im zweiten Quartal 2019 mehr als eine Million Unzen Silber sowie fast 1000 Unzen Gold. Weitere Projekte werden in Chile und Mexiko entwickelt.





Auch Gold vollbringt aufgrund seiner speziellen Eigenschaften großartige Dinge, beispielsweise in der Elektronik-Fertigung, denn Gold ist ein hervorragender Leiter. Daher ist es sehr gut in elektronischen Geräten einsetzbar, die mit niedrigen Spannungen und Strömen arbeiten. Auch in der Luft- und Raumfahrttechnik wird die Zuverlässigkeit von Goldmaterial sehr geschätzt.





Einer der nächsten Goldproduzenten in Kanada könnte Treasury Metals werden. Denn das zu 100 Prozent im Alleineigentum stehende Goliath-Goldprojekt in Ontario, eine Tagebaumine, ist bereits weit fortgeschritten.







