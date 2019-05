Was Lebensmittelverarbeitung mit Cannabis zu tun hat

Cannabis, ob als Medizin oder zum Freizeitgebrauch muss entsprechend verarbeitet werden, um qualitativ hochwertige Produkte zu erhalten

Ob als Medizin für Schwerstkranke oder als Freizeit-Genussmittel in inzwischen immer mehr Ländern legalisiert (wie jüngst in Kanada) ist Cannabis ein stark wachsender Markt. In den USA allein, so Schätzungen, könnte bis 2021 der Cannabis-Markt auf etwa 15 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Und hier kommen Unternehmen wie EnWave ins Spiel. EnWave ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuum-Mikrowellen-Dehydrierungstechnologie. Mihilfe der patentierten Radiant Energy Vacuum ("REV™") -Technologie kann EnWave organische Materialien entwässern. Dies gelingt nicht nur bei Lebensmitteln, in Zusammenarbeit mit großen Firmen wie beispielsweise Nestlé, Kellogg´s oder Bonduelle, sondern auch mit Medizinprodukten, damit auch mit Cannabis.

So konnte EnWave eine Vereinbarung mit einem Cannabis-Unternehmen abschließen, welches an der Herstellung von Cannabis-Material in der EU arbeitet. EnWave verdient an Lizenzen und am Verkauf von Dehydrierungssystemen.





Bezüglich Cannabis hat sich das Blatt gewendet. Kanada war das erste große westliche Land, das medizinisches und Freizeit-Cannabis in 2018 legalisiert hat. In den Vereinigten Staaten haben zehn Staaten Freizeit-Cannabis und 33 Staaten medizinisches Cannabis legalisiert. Weitere Staaten werden folgen.





Ein Unternehmen, beheimatet in Vancouver und staatlich lizenziert, ist RavenQuest BioMed. In diesem Jahr will die Gesellschaft ihre Produktionskapazität um 275 Prozent steigern. Mit der Health Canada Verkaufslizenz kann RavenQuest BioMed den Verkauf von Cannabis bewerkstelligen. Werke in Markham und in Edmonton produzieren das Cannabis, wobei die gesamte Produktion nun über die bestehende Markham-Vertriebslizenz verkauft werden kann.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von EnWave (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/) und von RavenQuest BioMed (https://www.resource

capital.ch/de/unternehmen/ravenquest-biomed-ic/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html