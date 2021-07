Was der Juli in Sachen Goldpreis bringen könnte

Der Juni wurde seinem Ruf als schlechter Goldmonat gerecht, der Preis fiel. Der Juli steht aus statistischer Sicht auf Platz sieben der besten Goldmonate

Der Juli könnte nun ein Wendepunkt sein. Denkt man zurück, so war der Juli 2020 der Monat, der dem Goldpreis ein neues Allzeithoch bescherte. Nachdem im Juni 2021 der Goldpreis Federn lassen musste, ist laut Charttechnikern eine Korrektur überfällig. Und schafft es der Preis des Edelmetalls diese Woche bei über 1.785 US-Dollar zu stehen, dann würde sich ein technisches Kaufsignal ausbilden. Es ist aber auch möglich, dass der Goldpreis sich noch längere Zeit seitwärts bewegt, leider ist das schwer vorherzusagen.





Jedenfalls geht die Schwächephase früher oder später zu Ende. Da empfiehlt es sich die Schwächephase für einen Einkauf zu nutzen. Getan haben dies in den letzten Monaten, wenn man auf die Zentralbanken schaut, laut neuesten Zahlen des World Gold Council besonders Brasilien und Thailand. Thailand hat in zwei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils mehr als 40 Tonnen Gold eingekauft. Dadurch machte das Land im Ranking der größten nationalen Goldhalter immerhin sechs Plätze gut. Auch Brasilien hat die Goldpreisschwäche genutzt und besitzt nun 79,3 Tonnen Gold, denn 11,9 Tonnen sind hinzugekommen. Ebenfalls gekauft haben Polen und Kasachstan.





Neben physischem Gold, das eine sachgemäße Lagerung erfordert, können Anleger Anteilseigner bei guten Goldunternehmen werden. In Frage kämen da etwa Caledonia Mining oder Fiore Gold. Caledonia Mining produziert erfolgreich mit Beteiligung einheimischer Investoren in der Blanket-Mine in Simbabwe. Das angestrebte Produktionswachstum – ab 2022 rund 80.000 Unzen Gold jährlich – scheint zu gelingen. Die gesamten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen sind um zwölf Prozent auf 902.000 Unzen Gold gestiegen. Fiore Gold produziert ebenfalls bereits in seiner Pan-Mine in Nevada und strebt nach höheren Produktionsmengen. Im Portfolio sind noch ein zweites Goldprojekt und eine früher produzierende Goldmine.





