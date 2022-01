Was die Gold- und Silberpreise bewegt

Zu diesem Thema gibt es diverse Theorien. Eine davon setzt den Verbraucherpreisindex ins Verhältnis zu den Edelmetallpreisen

Veränderungen beim Verbraucherpreisindex sind bekannt als Inflation. Nun sind die Verbraucherpreise stark nach oben gegangen. Der Goldpreis (noch) nicht. Wichtig ist dabei welchen Grund die Preissteigerungen haben. Entstanden sind sie aktuell aufgrund nichtmonetärer Faktoren, insbesondere als Reaktion auf die durch Corona verhängten Sperrungen. Auf pünktliche Lieferungen von Produkten kann man sich nicht mehr verlassen. Und die Preise steigen, um das begrenzte Angebot zu rationieren.





Nun gab es Zeiten, in denen die Preise für Konsumgüter und Gold zu gleicher Zeit anstiegen. Zu anderen Zeiten bewegt sich nur der Preis für das eine, für das andere aber nicht. Die Inflation hat dabei auch immer verschiedene Ursachen. Gold ist kein gewöhnliches Konsumgut und auch kein gewöhnlicher Rohstoff. Gold wird nicht verbraucht. Das Gold, das seit mindestens 5.000 Jahren von den Menschen abgebaut wird, befindet sich immer noch in der Hand der Menschen und macht einen riesigen Goldbestand aus. Und so trotzt Gold den gängigen Analysemethoden wie Angebot und Nachfrage. Eine Verbindung besteht zwischen dem Goldpreis und dem US-Dollar. Steigende Inflationsängste treiben den Goldpreis nach oben. Bereits jetzt liegen die Großhandelspreise fast 17 Prozent über den vergleichbaren Vorjahreswerten. Und in den USA ist nicht nur der Verbraucherpreisindex, sondern auch der Erzeugerpreisindex nach oben gestiegen. Gold sollte also weiter an Attraktivität gewinnen, damit auch die Werte der Goldgesellschaften. Zu denken ist dabei etwa an GCM Mining, einen mittelgroßen Goldproduzenten in Lateinamerika. Besonders die hochgradige Segovia-Liegenschaft mit mehreren Minen in Kolumbien macht die Gesellschaft dort zum größten Gold- und Silberproduzenten im Untertagebetrieb. Ebenfalls ein solider Produzent ist OceanaGold. Die Projekte liegen in den USA, in Neuseeland und auf den Philippinen.





