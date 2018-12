Was Cannabis und Uran gemeinsam haben

Zwei Rohstoffe, vor langer Zeit entdeckt und für alltägliche Dinge verwendet, nämlich Cannabis und Uran könnten sich zu extrem begehrten Stoffen in naher Zukunft entwickeln

Bereits 5000 vor Christus kultivierten die Chinesen Cannabis. Es wurde zur Produktion von Kleidung, Papier und Seilen verwendet. Aus den Samen wurde Öl gewonnen. Auch als Mittel gegen Gicht und Schmerzen wurde es bald genutzt. Heute hat Cannabis bereits einen medizinischen Siegeszug angetreten. Und mit der Legalisierung in Kanada kürzlich wird von vielen Experten mit der Entwicklung eines gewaltigen Marktes gerechnet.

Unter der wachsenden Zahl von Cannabis-Gesellschaften, ist es umso wichtiger für eine Investition die richtigen soliden Unternehmen herauszufiltern. Dazu gehört RavenQuest BioMed, die nach dem Erhalt der Vertriebslizenz von Health Canada, nun die erste Transaktion zum Verkauf von Cannabis erfolgreich durchgeführt hat. Mit dem legalen Verkauf in Kanada ist ein entscheidender Wendepunkt im Werdegang von RavenQuest BioMed geschafft, Einnahmen können nun generiert werden.





Uran, der Rohstoff, ohne den die Weltbevölkerung nicht ausreichend mit Energie versorgt werden kann, wurde später, erst im 19. Jahrhundert als Abfallprodukt beim Silberbergbau entdeckt. Benannt nach dem Planeten Uranus, wurde Uran anfangs vor allem als Farbstoff für Glas und Keramik verwendet.





In den vergangenen Monaten ist der Uranpreis deutlich angestiegen, die große Zahl von im Bau befindlichen und geplanten Kernkraftwerken wird einen steigenden Uranbedarf nach sich ziehen. Bestens gerüstet für die vermehrte Urannachfrage ist etwa Uranium Energy. Eine Aufbereitungsanlage in Texas und Uranprojekte – teilweise genehmigt oder weit fortgeschritten – sorgen für die Startbereitschaft von Uranium Energy. Die Uranliegenschaften befinden sich in Paraguay, Colorado, Wyoming, New Mexiko und in Texas. Nach dem jüngsten Kursrückgang im Umfeld der weltweiten Börsenverunsicherung erscheint die Aktie auf einem sehr günstigen Niveau.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von RavenQuest BioMed https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/ravenquest-biomed-inc.html) und von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp.html).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html