Warum wir mehr Löwenzahn als Orchidee sein sollten

Motivationstrainerin Kathrin Leinweber über die Kunst, auch in stressigen Zeiten die eigenen Antriebskräfte zu mobilisieren. Ein wichtiger Punkt, gerade auch für Anleger.

Unsere Nerven wurden in den letzten Monaten über Gebühr strapaziert. Kein Wunder, dass unser Kaffee stärker ist als unsere Motivation. Am Jahresanfang – dem Zeitpunkt der neuen Vorsätze – ist die Motivation oft hoch. Doch nach acht Wochen verlieren die meisten Menschen wieder ihren Antrieb.

Orchidee oder Löwenzahn?

Kennen Sie das Bild vom Löwenzahn und der Orchidee? Der Löwenzahn ist eine robuste Pflanze, die auch auf dem härtesten Beton wächst, wohingegen die Orchidee bei der kleinsten Umweltveränderungen eingeht. Die meisten von uns sind mehr Orchidee als Löwenzahn. Denn wenn‘s schwierig wird, geben 75 Prozent der Menschen auf. Was können wir aber tun um weiterzumachen, auch wenn‘s schwierig ist? Wie können wir unsere Fähigkeit zur Höchstleistung beflügeln, auch wenn wir nicht täglich von der Muse geküsst werden? Wie können wir mehr Löwenzahn als Orchidee sein?

Raus aus den Federn: der Bettkanten-Hack

Zwischen Arbeit und Motivation klafft eine Lücke, in die ein Bett passen würde. Kennen Sie den Moment, in dem der Wecker klingelt und Sie keinen Elan haben aufzustehen? Setzen Sie sich morgens auf ihre Bettkante. Nun haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können sich nach hinten fallen lassen und weiterschlafen oder Sie stehen auf. Und dafür stellen Sie sich selbst die Frage: Wofür stehe ich heute auf? Überlegen Sie sich drei Dinge, auf die Sie sich freuen, drei Ziele, die Sie vorantreiben wollen, und drei Emotionen, die Sie fühlen möchten. Mit einem Ziel, klarem Verstand und Vorfreude erübrigt sich die Frage: Mach ich heute mit? Denn Sie wissen, wofür Sie angetreten sind. Und damit folgen Ihnen Ihre Beine über den Bettvorleger!

Ton an: der Mikrofon-Hack

In Zeiten, in denen wir mehr Motivation brauchen, umgeben wir uns am besten mit motivierenden Menschen. Vermeiden Sie negative Stimmen, Nachrichten und Zeitgenossen. Und hierfür gibt es einen Trick: Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Mikrofon. Das halten Sie jedem hin, der zu Ihnen spricht. Aber nur Sie allein können die Lautstärke einstellen. Sie allein können bestimmen, wie laut oder leise Sie eine Person hören möchten. Positive Stimmen drehen Sie voll auf, negative Stimmen stellen Sie leise oder gar stumm. Auch wenn Sie von negativen Menschen mit destruktiven Meinungen umgeben sind – Sie haben es in der Hand, ob und wie Sie hinhören möchten.

Schublade zu: der Schubladen-Hack

Kennen Sie das Gesetz der offenen Schubladen? Stellen Sie sich eine Kommode mit vielen Schubladen vor. Da wir Menschen neugierig sind, machen wir gern jede Schublade auf. Je mehr Schubladen wir öffnen, desto komplizierter wird unser Leben, weil jede Schublade eine Aufgabe ist, die uns beschäftigt. Viele Menschen haben in ihrem Leben zu viele Schubladen offen. Sie verlieren ihre Motivation, da sie kaum ein Projekt zu Ende bringen. Die Kunst liegt darin, Schubladen zu schließen, statt immer neue aufzumachen. Fokussieren Sie sich auf nur drei Aufgaben. Wenn Sie in einer Sache erfolgreich sein wollen, dürfen Sie 1.000 andere Sachen nicht machen. Denn der Erfolg liegt nicht im Ja-, sondern im Neinsagen. Mit diesen Motivationshacks können Sie Ihr inneres Feuer wieder entfachen und mehr Löwenzahn als Orchidee sein. Der Löwenzahn ist nicht die schönste Pflanze, aber er schafft es, sich auch unter widrigsten Umständen erfolgreich zu vermehren!

Kathrin Leinweber weiß, mit welchen Routinen und Strategien persönliche Bestleistung erreichbar ist. Als Coach berät sie Unternehmer und Menschen, die ihre Höchstleistung erreichen wollen, um langfristig erfolgreich zu sein. Zudem ist sie Gastgeberin des Podcasts 99 % Hack und inspiriert ihre Zuhörer, die erfolgsversprechenden Taktiken großer Weltklasseperformer selbst umzusetzen. (Web: kathrinleinweber.de)

