Warum verlieren Sie?

Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht - zahllose Stunden damit verbracht, nach dem richtigen Guru zu suchen (oder Ihr eigenes System zusammenzubauen). Sie haben Wochen damit verbracht, die täglichen Handelsempfehlungen Ihres Gurus zu beobachten (oder Ihr selbst entwickeltes System im Papiermodus zu traden und backzutesten). Sie haben alles gründlich vorbereitet. Jetzt kann es wirklich losgehen mit dem Trading!



OK, nun sich Sie zuversichtlich. Es ist Zeit, dass Sie Ihr Geld dort einsetzen, wo Sie geübt haben.



Sie haben Ihren Kaffee getrunken und Ihr erstes Signal liegt vor Ihnen Die Zuversicht ist hoch. Der Trade ist gemacht. Der erste Verlust - kein Problem. Sie haben schon verstanden, bevor Sie anfingen, dass erfolgreiche Trader gewinnen und verlieren, und das "Verlieren ein Teil des Gesamtgewinns ist."

Sie haben auch mehr als einmal gehört, dass "erfolgreiche Trader nicht bei jedem Trade gewinnen." Also weiter, Sie sind immer noch zuversichtlich. Der nächste Trade wurde gemacht. Ein weiterer Verlust, aber dieser verletzt Ihren Stolz ein wenig, denn Sie wurden früh in dem Trade ausgestoppt, und dann erholte sich der Markt und hätte Ihr Gewinnziel erreicht, wenn Sie nicht ausgestoppt worden wären.



Sie überprüfen noch einmal alles. Ja, Sie platzierten das Stop dort, wo Ihnen Ihr Tradingsystem das sagte. Sie hatten zwar ein Gefühl, dass die frühe Schwäche des Marktes nur die Gewinnmitnahmen aus dem Trading des vorangegangenen Tages waren, aber Sie handeln ein System, und daran müssen Sie sich halten. Sie sind verwundet, aber stabil.



Nach einer Nacht mit gutem Schlaf und ein paar Mausklicks liegen die neuen Tagestrades vor Ihnen. Hey, dieser sieht gut aus! Es ist ein bisschen riskanter als die Trades von gestern, aber was für ein Gewinnpotential! Mit einem Lächeln im Gesicht wird der Trade ausgeführt.



Mit einem guten Tradingbeginn fühlen Sie sich wohl, und Sie haben Ihr Stoploss an die Gewinnschwelle bewegt, genauso wie es Ihr System sagte. Es kommen überraschende Nachrichten raus - der Markt dreht - und fegt durch Ihr Stop - ein "unerwarteter" Verlust. Ist irgend etwas falsch mit dem System? Hat sich die gesamte "Persönlichkeit" des Marktes verändert, beeinflusst nun Ihr System bis auf den Kern, macht alle Ihre Back-testing Ergebnisse irrelevant? Ihre Zuversicht wird zu Zweifel.



Sie entschließen sich dazu, die nächsten Trades nur zu "beobachten". Ich meine, ist es nicht schlau, sicherzustellen, dass das System wieder funktioniert, bevor Sie "gutes Geld dem schlechten Geld hinterherwerfen"? Den Trade beobachtet. Es ist ein Gewinner!



In Ihrem Kopf schlagen Sie sich selbst ein wenig dafür, weil Sie wissen, als Sie Ihr "Live"-Trading begannen, hatten Sie eine Vereinbarung mit sich selbst getroffen, die ersten 10 Trades zu machen, "egal was passiert", und hier haben Sie gekniffen und einen großen Gewinner verpasst, der Ihre Verluste wieder ausgeglichen hätte.



Was ist nur los?



Was passiert ist, ist dass Sie außer Kontrolle sind. Ihre Emotionen beherrschen Ihr Trading. Das oben beschriebene Szenario zeigt sich von Zeit zu Zeit bei jedem Trader, ob Anfänger oder Veteran.



Der gewinnende Trader jedoch fühlt, was passiert, und erstickt es im Keim. Der gewinnende Trader verbringt JEDEN TAG Zeit damit, an seiner "Trading-Disziplin" zu arbeiten. Er liest ein Kapitel in seinem Lieblingsbuch über Trading-Psychologie, er denkt über die "zehn Gebote des Tradings" nach, die an der Wand über seinem Schreibtisch hängen, oder er hört seine mentale Trainings-Software für Futures-Trader. Er macht JEDEN TAG etwas, bevor das Trading beginnt.



Es gibt viel mehr verlierende als gewinnende Trader, und es liegt selten am Tradingsystem. Während meiner Karriere habe ich mindestens 50 System kennen gelernt, die ich mit A+ bewerten würde, trotzdem weiß ich mit Sicherheit, dass die MEISTEN Trader, die diese Systeme getradet haben, zu den Verlierern gehörten. Warum? Sie konnten ihre Emotionen nicht unter Kontrolle halten! Und Sie?



Autor: Joe Ross

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.