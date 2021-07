Warum so viel Börsenliteratur unnütz ist

Fachliteratur zur Börsenspekulation gibt es en Masse. Wirklich schlau

wird man meist jedoch nicht daraus. Warum ist das so?



Sicher haben sie schon das eine oder andere Börsenbuch gelesen. Doch

seien sie ehrlich, konnten sie aus den Inhalten einen Nutzen ziehen? In

den meisten Fällen wird die Antwort wohl ein klares >nein< sein. Die

meisten Publikationen sind zwar nett zu lesen, der Lernfortschritt

daraus ist aber kaum vorhanden. Warum klappt es nicht? Werden

Börsenbücher nicht von Fachleuten geschrieben, die wissen müssten, wie

der Hase läuft?



Natürlich möchte ich keinem Autor die fachliche Kompetenz absprechen.

Das Grundproblem liegt aber darin, dass ein Spekulant nur dann

erfolgreich wird, wenn er eine Vorgehensweise praktiziert, die zu ihm

passt. Jeder Mensch hat andere Vorlieben und Neigungen und jeder hat

seine Stärken und Schwächen. Auf diese Individualität nehmen die meisten

Autoren jedoch keine Rücksicht und glauben, was sie selbst erfolgreich

gemacht hat, muss auch bei allen Anderen funktionieren.



Stellen sie sich zum Beispiel einen ausgesprochenen ungeduldigen

Menschen vor, der in einem Fachbuch gelesen hat, der Trendhandel sei

eine erfolgsversprechende Methode. In diesem Werk werden dann Phrasen

wie >The Trend is your friend< gedroschen, ohne auf die psychologischen

Fallen hinter dieser Aussage einzugehen. Der Leser hat das auf den

ersten Blick leicht zu verstehende, theoretische Konzept rasch

verinnerlicht und stürzt sich nun euphorisch in seine ersten Trades.

Leider hat er seine Ungeduld nicht beachtet und die wird ihm die Suppe

gehörig versalzen.

Der Trendhandel erfordert enorme mentale Stärke und ausgesprochen hohe

Gelassenheit, denn es wird einige Zeit vergehen, bis sich ein solcher

Trade entfalten kann. Hat man dazu nicht die Ausdauer, wird man sich

mehr schaden als nützen, weil man nicht bereit ist, solange auf das

gewünschte Resultat zu warten.



Darüber hinaus muss ein Trend korrigieren, also für einige Zeit gegen

die gewünschte Richtung laufen. In dieser Phase begeht man als

unerfahrener Tradern gerne Dummheiten. Man sieht seine Papiergewinne

dahin schmelzen und stellt die Position aus einer Emotion heraus glatt,

weil man vermeintlich retten will, was übrig geblieben ist. Wenig später

muss man schmerzvoll mit ansehen, wie der Trade erneut die

Primärtrendrichtung aufnimmt und neue Höchstkurse erreicht, ohne noch

dabei zu sein.



Andererseits möchten Leute Daytrader werden, die ihre Entscheidungen

gerne lange überdenken. Sie wundern sich dann, wenn ihnen im 5 Minuten

Chart alles viel zu rasch geht und sie einen Tradingfehler nach dem

anderen produzieren.



An den obigen Beispielen sollte veranschaulicht werden, warum sie sich

eine individuelle Vorgehensweise auf den Leib schneidern müssen. Dieses

Vorhaben kann kein Buchautor für sie erledigen, das müssen sie selbst

tun. Hören sie daher auf, in der Fachliteratur nach dem >heiligen Gral<

zu suchen. Sie werden >die Methode< oder >das System<, welches sie

erfolgreich macht, weder in einem Tradingbuch noch sonst wo finden. Wir

Menschen sind zu verschieden, meine Antwort kann nie ihre Antwort sein.

Das heißt aber nicht, dass sie ihre Suche komplett einstellen sollen.

Autor: Thomas Vittner



