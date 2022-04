Warum Fiat Währungen scheitern und Gold seinen Wert behält

Die Russland-Sanktionen werden Auswirkungen auf die Finanzwelt habenSeit rund 51 Jahren regiert der US-Dollar. Die USA nutzen den Dollar in der aktuellen Ukraine-Russland-Situation wie eine Waffe. Moskau und Peking scheinen ein Ende der Vorherrschaft des US-Dollars zu wünschen. Der russische Kreml-Chef wollte nämlich vor kurzem Gas nur noch gegen Rubel liefern. Heute besitzen die Staaten rund 60 Prozent der Fremdwährungsreserven in Form von US-Dollar. Rubel und Yuan würden ihre Währungen gerne an Rohstoffe binden.Viele Fiat Währungssysteme haben versagt. Papiergeld wurde immer von seinen Nutzern als Mittel bestimmt, als Brücke zwischen Produktion und Konsum, als Tauschmittel. Und im Lauf der Jahrtausende sind verschiedene Tauschmittel gekommen und wieder verschwunden. Überlebt hat das metallische Geld, vor allem Gold, Silber und Kupfer. Münzen sind gesetzliches Zahlungsmittel. Metallisches Gold und Silber sind eigentlich Kredite in Form einer noch nicht verbrauchten Produktion. Der US-Dollar hat heute immens an Kaufkraft verloren. Vor hundert Jahren war sein Wert viel höher, ein Dollar war in etwa so viel wert wie heute 26 US-Dollar. Der sinkende Wert der Fiat Währungen steht steigenden Preisen für Dienstleistungen und Waren gegenüber.Die Zentralbanken schaffen mehr Geld, um die Wirtschaft zu stützen. Heute ist die Ausdehnung der Geldmenge so groß wie nie und die Kaufkraft des Papiergeldes sinkt weiter. Gold verhält sich anders, hat seinen Wert immer behalten und wird dies auch in Zukunft tun. Goldinvestments sind also eine Art Versicherung. Bei Investments in Goldaktien sind Caledonia Mining oder Gold Terra Resource aussichtsreiche Kandidaten. Caledonia Mining ist ein Dividenden zahlender und erfolgreicher Goldproduzent in Simbabwe. Im laufenden Jahr soll die Blanket-Mine zwischen 73.000 und 80.000 Unzen Gold hervorbringen. Gold Terra Resource besitzt das große Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest-Territorien. Jüngste Bohrergebnisse brachten bis zu gut 14 Gramm Gold je Tonne GesteinAktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ ) und Gold Terra Resource ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/