Warten wäre unklug

Sparer haben es aktuell schwer. Das Geld verschwindet

Immobilienkredite werden teurer und Erträge auf dem Girokonto gibt es nicht. Die Situation für Sparer wird immer schwieriger. Und die Zentralbank hierzulande hat den Negativzins immer noch nicht abgeschafft. Zudem laufen die Anleihekäufe noch, während andere Staaten bereits reagiert haben und Änderungen herbeigeführt haben. Durch Zinsschritte die Konjunktur abzuwürgen, dies ist die Gefahr, die Handeln verhindert. Wenn heute 100 Euro auf dem Konto liegen, sind sie nächstes Jahr nur noch 94 Euro wert, das wird oft übersehen, denn es stehen da immer noch 100 Euro. Den Wertverlust sollte man aber nicht ausblenden. Gefragt sind Verzinsungen, um dem Kaufkraftverlust entgegenzuwirken. Um den Inflationsschmerz abzumildern, sollte ein Teil des Anlagevermögens auch in Aktien fließen. Vor allem auf längere Sicht gesehen. Nur sollten Anleger nicht zu lange warten, denn der Wertverlust des Bargeldes schreitet unaufhaltsam voran. Die Nachfrage nach Aktien und aktienbasierten Anlagen steigt durch diese Entwicklung auch gerade an.





Die Unsicherheiten bezüglich des Ukraine-Krieges sind hoch, so ist es kein Wunder, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2022 nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist. Eine Rezession wurde also knapp verfehlt. Gold als Krisenwährung und Inflationsschutz ist preislich aktuell durch einen festen US-Dollar und steigende Anleiherenditen in ziemlich engen Grenzen gefangen. Ein günstiger Einstieg in Goldaktien sollte genutzt werden. Hier kämen Maple Gold Mines oder OceanaGold in Betracht. Maple Gold Mines und sein Partner Agnico Eagle treiben die Goldprojekte Douay und Joutel im Abitibi Grünsteingürtel in Quebec voran. OceanaGold gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Goldminen befinden sich in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).





