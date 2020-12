Warten auf Impulse von der Wall Street

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Meistgehandelte Aktie unter Stuttgarter Anlegern ist heute die BioNTech-Aktie. Nachdem das Papier am Montag sein zwischenzeitliches Allzeithoch erreicht hatte, nahmen Anleger über die Woche hinweg Gewinne mit. So auch heute; die Papiere notieren über 2% tiefer. Auf Monatssicht steht dennoch ein ansehnliches Plus von über 30% zu Buche.

2. Moderna (WKN: A2N9D9)

Auch bei der Aktie des US-amerikanischen Impfstoff-Herstellers Moderna sind Anleger heute sehr aktiv. Die Papiere gewinnen leicht um 0,4%. Nach einem Kurszuwachs von fast 120% alleine im letzten Monat scheint sich die Aktie eine wohlverdiente Verschnaufpause zu gönnen.



3. SAP (WKN: 716460)

Viele Papiere des DAX-Schwergewichts SAP gehen heute in Stuttgart ebenfalls über den Tisch. Die Aktie zeigt sich zum Wochenende freundlich und gewinnt gut 1,5%. Damit kann das Papier immerhin die Marke von 100 Euro festigen und notiert zum Mittag bei 101,98 Euro.