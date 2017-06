Warren Buffett – wir sind dabei

Der MDAX ist der heimliche Börsenstar in Deutschland. Während der DAX einige Umwege zum neuen Rekord nahm, sieht die Entwicklung des MDAX in den letzten fünf Jahren deutlich besser aus. Daher verwundert es nicht, dass Investoren in Deutschland gerne in der zweiten Börsenliga, also dem Tec- oder MDAX zuschlagen. Zuletzt griff Warren Buffett bei Lanxess zu. Unser Favorit – DM2FCB

Der Investor halte über seine Rückversicherungsfirma General Reinsurance gut drei Prozent der Stimmrechte, teilte das Unternehmen mit. General Re gehört zur Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Die Aktie ist in den letzten Monaten sehr gut gelaufen – wir schließen uns Buffett an und sehen bei Lanxess weiteres Potential. Daher findet die Aktie über den “Umweg” Capped-Bonus die Aufnahme ins Defensivdepot. Dies lohnt sich: Anleger erhalten im Gegenzug zur begrenzten Rendite ( Cap 75 Euro) einen Puffer von 25 Prozent. Bis dahin wird eine Seitwärtsrendite von 16 Prozent bis Dezember 2018 fällig.