Warimpex-Aktie kaufen! Warimpex will wieder an das frühere Umsatzniveau herankommen - Aktienanalyse

Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - Warimpex-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).Am 30. Mai habe Warimpex den Bericht zum ersten Quartal 2018 veröffentlicht. Die Zahlen hätten im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Wie natürlich zu erwarten gewesen sei, hätten die Umsatzerlöse wesentlich unter dem Vorjahr gelegen, nachdem im Mai 2017 ein Paket von 8 Hotels verkauft worden sei. Das Unternehmen befinde sich in einem Übergangsjahr, wo aktuelle Entwicklungsprojekte voran gebracht und zudem selektiv passende Akquisitionen getätigt würden, um wieder an das frühere Umsatzniveau heranzukommen.Erwartungsgemäß seien die Umsatzerlöse aus Hotels von 9,5 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro zurückgegangen. Erfreulicherweise seien jetzt schon die Umsätze aus den Bestandsimmobilien deutlich um 51% von 2,5 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro angestiegen. Das cashgetriebene operative EBITDA Ergebnis habe in Anbetracht des deutlich kleineren Portfolios mit 1,3 Mio. Euro für ein Auftaktquartal sehr gut ausgesehen und sei im ersten Quartal 2017 mit 2,3 Mio. Euro nur um 1 Mio. Euro höher gewesen. Das Vorsteuerergebnis sei durch einen nicht cashwirksamen Währungsverlust im Russischen Rubel von 2,1 Mio. Euro durch die schwächere Währungsentwicklung beeinträchtigt worden. Man müsse aber festhalten, dass die regulären Finanzierungskosten deutlich von 3,5 Mio. Euro auf 2,0 Mio. Euro um 43% zurückgegangen seien.Bereits im April habe ein attraktives Büroobjekt in Budapest akquiriert werden können, dass jährlich mit rund 0,6 Mio. Euro zu den Mieteinnahmen beitragen werde und weiteres Upside-Potenzial in der Zukunft verspreche, da eine Under-Rent-Situation vorliege. Der Kaufpreis sei nicht veröffentlicht worden, aber die Analysten würden von einer Rendite im Bereich von etwa 7,0% bis 7,5% ausgehen. Weitere Käufe in Budapest würden ihnen denkbar erscheinen. Die Fertigstellung des Ogrodowa Office Gebäudes im polnischen Lodz im laufenden zweiten Quartal sei ebenfalls ein wichtiger Fortschritt, um das Office-Portfolio des Konzerns und dessen Mieteinnahmen zeitnah weiter zu stärken.Insgesamt bleiben Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bei ihrer positiven Beurteilung der Warimpex-Aktie mit dem Rating "buy" und belassen ihr Kursziel nach dem Auftaktquartal bei 2,20 Euro. (Analyse vom 30.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs Warimpex-Aktie:1,315 EUR -0,38% (01.06.2018, 09:05)Wiener Börse-Aktienkurs Warimpex-Aktie:1,33 EUR -0,75% (01.06.2018, 10:17)ISIN Warimpex-Aktie:AT0000827209WKN Warimpex-Aktie:A0LGV4Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:WFSTicker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:WXFWarimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF), Wien, ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in Zentral- und Osteuropa. Warimpex hat ein europäisches Hotel-Portfolio von 19 Hotels, die vornehmlich der gehobenen Kategorie zuzurechnen sind. (01.06.2018/ac/a/a)