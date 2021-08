Warenkreditversicherungen: Absicherungsvolumen von 422 Milliarden Euro

In der Corona-Krise hat die Bundesregierung den sogenannten Schutzschirm für Warenkreditversicherungen aufgelegt. Warenkreditversicherungen sind ein maßgebliches Finanzierungsinstrument des Mittelstandes. Wie die Bundesregierung nun auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion mitteilt, betrug das jährliche Absicherungsvolumen über Warenkreditversicherungen im Jahr 2019 gemäß der offiziellen Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rund 422 Milliarden Euro. Insgesamt sei das Absicherungsvolumen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 (Stand: Ende Mai 2021) im Wesentlichen stabil geblieben und habe Ende Dezember 2020 erneut bei rund 422 Milliarden Euro und Ende Mai 2021 bei rund 426 Milliarden Euro gelegen, heißt es in der Antwort weiter.