Wann wird der Nasdaq 100 Index einen Tiefpunkt ausbilden und ansteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Sehr geehrte Leser/innen,

Der Nasdaq 100 Index bildete am 12.5.2022 bei 11692.12 Punkten einen Tiefpunkt aus und schloss gestern am Dienstag, den 17.5.2022 bei 12564.10 Punkten. Seit dem Hochpunkt am 22.11.2022 bei 16764.86 Punkten hat der Nasdaq 100 Index 30% an Wert verloren. Haben wir nun das Tief gesehen?

Ist der aktuelle Anstieg nur ein Strohfeuer?

Hier kann die X-Sequentials Chartanalyse Methode weiteren Aufschluss geben. Im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen wurde aufgrund eines X-Sequentials X5 Umkehrmusters vom 1.12.2021 bis zum 28.12.2021 eine Abwärtsbewegung bis 11920 Punkten bis 11460 Punkten prognostiziert. Diese Prognose wurde erfüllt. Es handelt sich hier um den Zweifachen Kurszielabtrag in Abwärtsrichtung.

Wenn der Nasdaq 100 Index mittlerweile nicht in Aufwärtsrichtung umgekehrt ist, sind wir zumindestens einem Tiefpunkt nahe!

Der letzte Tiefpunkt fällt auf ein X-Sequentials Zeitziel und dessen Streubereich. Für eine Umkehr in Aufwärtsrichtung muss der Nasdaq 100 Index nun die Marke von 12542.32 Punkten überbieten und darf im Anschluss die Marke von 11939.09 Punkten nicht unterbieten.

Hat der Nasdaq 100 Index seinen Tiefpunkt noch nicht gesehen, dann liegen die nächsten Zeitziele für einen Tiefpunkt innerhalb des Zeitraums vom 20.5.2021 bis zum 7.6.2022 und bis zum 21.6.2022. Der Nasdaq 100 Index würde dann noch bis in den Kursbereich von 11235 Punkten bis 10934 Punkten tiefer notieren (alternativ gestrichelter Kurszielzonenbereichim Chart). Für eine anschließende Kursumkehr in Aufwärtsrichtung müsste der Nasdaq 100 Index dann mit seinen Schlusskursen permanent oberhalb der Marke von 12506 Punkten notieren.

Fazit: Wer diese Umkehr der Kurse in Aufwärtsrichtung erwischt, den erwartet ein beträchtlicher Profit. Das Kursziel in Aufwärtsrichtung befindet sich an der X-Sequentials "X" Marke bei 15950 Punkten.

Viel Erfolg!

Im übrigen kann es zu einem Crash nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode nur kommen, wenn die Marke von 10580 Punkten unterboten wird.

Nasdaq 100 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Die X-Sequentials Chartanalyse Methode ist bekannt aus dem Bich "Besser traden mit X-Sequentials" erschienen beim Börsenbuchverlag.

Die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen realisierten in den letzten sechs Handelstagen nachfolgende Ergebnisse:

Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,

Gold: +619 Ticks/Punkte,

Nasdaq Composite Index: +709 Punkte,

Light Crude Oil: +415 Ticks/Punkte.

Werden Sie nun Leser/in und profitieren Sie von den X-Sequentials Prognosen und Handelssignalen!

Klicken Sie hierzu auf den nachfolgenden Link:

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!