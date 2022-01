Wann lohnt sich der Weg zur HonorarberaterIn? – Tipps für die erfolgreiche Suche

Die Nachfrage nach guten FinanzberaterInnen steigt kontinuierlich an. In wirtschaftlichen Krisenzeiten werden vielversprechenden Geldanlagen angepriesen und der Trend hält an. Da die Möglichkeiten im Finanzbereich oft unübersichtlich sind, beginnt die Suche nach einer geeigneten BeraterIn. Wann sich der Weg zur HonorarberaterIn lohnt und worauf geachtet werden soll, um die richtige Fachfrau oder den richtigen Fachmann zu finden, weiß Finanzexperte Uwe Löffeld. Als freier und unabhängiger Finanzberater findet er maßgeschneiderte Lösungen für seine KundInnen.



Der erste Schritt



Das eigene Geld soll gut investiert und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten clever angelegt werden. Da es eine nahezu unüberschaubare Vielfalt an Finanzprodukten gibt, ist es sinnvoll, nach einer passenden BeraterIn Ausschau zu halten. Empfehlungen von Freunden und Verwandten können helfen, diese zu finden. Viele Menschen haben bereits Erfahrungen mit BeraterInnen gemacht – oftmals keine guten. Dieser Umstand trägt dazu bei, dass die Verunsicherung nicht weniger wird, wenn es darum geht der richtigen Person das Vertrauen zu schenken. Doch es lohnt sich! Eine professionelle Beratung spart nicht nur Zeit, sondern im Optimalfall auch Geld. Wer also nicht über eine umfassende Finanzausbildung verfügt, ist gut beraten die Suche nicht aufzugeben. Dass es unseriöse BeraterInnen gibt, liegt auf der Hand, doch die Mehrheit empfindet die Arbeit als Passion und überzeugen ihre KundInnen mit guten finanziellen Ergebnissen.





Bei vielen FinanzberaterInnen steht die Bindung an bestimmte Produkte und die damit verbundenen Provisionen im Vordergrund. Nicht so bei der HonorarberaterIn. Diese ist frei, unabhängig und in der Lage nur die besten Produkte für ihre KundInnen auszuwählen. Eine gute BeraterIn wird außerdem immer ausreichende und informative Beratungsunterlagen zur Verfügung stellen, die alle Abläufe nachvollziehbar und transparent darstellen. Zudem weiß sie, dass Finanzentscheidungen nicht von einer Minute auf die andere getroffen werden können. Deshalb wird Sie keinen Zeitdruck ausüben, wenn es um eine Unterschrift geht.Das Gebot der Stunde lautet: Schenken Sie niemals einem fremden Menschen blindes Vertrauen, wenn es um Ihre Finanzen geht. Mit der Zeit wird das Vertrauen automatisch entstehen. Mit guter Information und gezielter Wissensvermittlung, die über die einzelnen Finanzprodukte hinausgeht, entsteht schnell eine positive Atmosphäre. Geht es darum schnell zu unterschreiben, oder ist die BeraterIn um Ihr Anliegen bemüht und nimmt sich dafür ausreichend Zeit? Viele Anzeichen deuten darauf hin, welche Absichten hinter einer »freundlichen Person« stecken. Eine SpezialistIn für ein bestimmtes Gebiet zu finden, kann durchaus hilfreich sein. Eine BeraterIn, die kein Spezialgebiet hat und »alles« weiß, kann oftmals nicht die gewünschten Ergebnisse für ihre KundInnen erzielen. Zudem sollte Ihnen klar sein, nach welchen Kriterien Ihre BeraterIn die Angebote auswählt.Grundsätzlich ist nichts gegen die Suche im Internet einzuwenden. Trotzdem ist hier besondere Vorsicht geboten. Eine schöne Webseite reicht nicht aus, um einem fremden Menschen in Sachen Geld sein Vertrauen zu schenken. Lesen Sie nicht nur die Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer KundInnen. Schauen Sie, von wem die Rezensionen stammen. Die investierte Zeit wird sich später bezahlt machen und negative Erfahrungen ersparen.»Schönen Worten müssen Taten folgen«, erklärt Experte Uwe Löffeld. Denn nur die finanziellen Ergebnisse zählen am Ende des Tages. Wer einige Punkte berücksichtigt, schafft die Basis dafür, eine geeignete BeraterIn zu finden. Der Experte selbst ist bereits seit über 40 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Seine Karriere begann als Angestellter. Doch schon bald erkannte er, dass ihm sein Job nicht die Möglichkeit gab, das Beste für seinen KundInnen herauszuholen. Um seinem Anspruch gerecht zu werden, lernte er fortan alle Möglichkeiten kennen, die der deutsche Finanzmarkt zu bieten hat. Heute ist er freier und unabhängiger Honorarberater und schafft echte Vorteile für seine KundInnen. Hohe Transparenz und optimale Lösungen sind für ihn selbstverständlich. Er kooperiert mit der Honoris-Finance GmbH und schafft für seine KundInnen eine gesicherte und finanziell ertragreiche Zukunft.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.