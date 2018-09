Wann ist eigentlich bei Bayer die Schmerzgrenze erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Nach den Quartalszahlen der Bayer AG melden sich nach und nach die Analysten zu Wort. Diese stellen aktuell neue Studien auf und bewerten Kursziel und Rating der Bayer AG neu. Die Quartalszahlen der Leverkusener hatten für Unruhe an der Börse und bei Experten gesorgt. Die neue Prognose sahen Analysten eher als Enttäuschung an. Hier geht man für 2018 von einem Umsatz von mehr als 39 Milliarden Euro und einem EBITDA im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Wichtig werden die Prognose von Bayer für 2019 sein. Dennoch ist die Aktie für Analysten weiterhin attraktiv. Berenberg bleibt bei seiner Kaufempfehlung, senkt aber das Kursziel um sechs Euro auf 113 Euro.

Bei Bayer sehen wir seit Mai 2018, ausgehend vom Hoch bei etwa 104,00 Euro eine Abwärtsbewegung, die bisher im Bereich um 70,00 Euro ihr Tief gesehen hat. Einen Kurs in dieser Gegend konnte man zuletzt 2013 sehen. Jetzt wird sich zeigen, ob die Marke von 70,00 Euro für diese Aktie eine psychologische Hürde darstellt und es zu einer Gegenwehr der Bullen kommt. Das vielfach beschriebene Risiko geistert zwar immer noch durch die Kommentare, aber irgendwann wird auch dieses Thema erledigt sein. Die Analysten sehen Bayer in großer Mehrheit positiv und alle Kursziele liegen über dem Tageskurs. Die Deutsche Bank sagt weiter „kaufen“ und nennt ein Kursziel von 127,00 Euro. Seit März dieses Jahres wurden zahlreiche Insiderkäufe gemeldet und man darf davon ausgehen, dass die Herren ihr Geld nicht „verbrennen“ wollen und die Chancen besser einschätzen können, als ein außenstehender Anleger. Wir erwarten keine Kursexplosion, aber wenn es einen Kursgewinn geben sollte, reichen auch schon einige Prozentpunkte, um mit einem ordentlichen Hebel einen satten Gewinn einzufahren. Der Trading-Bereich ist gut ersichtlich und das Risiko damit in Grenzen zu halten, was das Chance-Risiko-Verhältnis positiv darstellt. Schauen Sie einfach, ob Sie einen passenden Einstiegskurs finden. Mehr – wie immer – wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.