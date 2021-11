Walt Disney – Der letzte Sargnagel

Aktien des Medienkonzerns Walt Disney haben nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen massiv an Wert verloren, Auslöser hierfür war die schwache Umsatz- und Gewinnentwicklung. Damit wurde vermutlich der letzte Sargnagel für eine ausgeprägte Korrektur eingeschlagen.

Bereits im Vorfeld hatte sich eine schwache Kursentwicklung der Walt Disney-Aktie durch eine eindeutige SKS-Formation angedeutet, die sich bereits nach dem dynamischen Kursanstieg Ende 2020 ausgebreitet hatte. Die enttäuschenden Quartalszahlen gaben der Aktie schließlich den Rest, das Wertpapier wurde auf rund 160,00 US-Dollar abverkauft. Das könnte jedoch Signalwirkung für die nächsten Monate haben und weitere Verluste forcieren. So leicht ist der Streaming-Markt offenbar doch nicht zu erobern, wie sich das der eine oder andere vielleicht vorgestellt hatte. Entsprechend sollten sich Anleger nun auf weitere Abschläge einstellen.

Wochenschlusskurs entscheidend!

Für eine klare Signallage bei der Walt Disney-Aktie auf der Short-Seite mit Zielen bei 153,41 und 137,24 US-Dollar bedarf es eines nachhaltigen Wochenschlusskurses unterhalb von 169,00 US-Dollar. Hierauf könnten dann entsprechende Short-Positionen abgeschlossen werden, zudem klaffen noch einige Kurslücken aus Ende 2020 weit offen und ziehen Short-Seller sichtlich an. Eine echte Überraschung wäre dagegen eine rasche Rückkehr über 170,00 US-Dollar zum Ende dieser Handelswoche, dies würde kurzfristiges Aufwärtspotenzial zurück an 180,00 US-Dollar entfalten können. Spätestens an den Hochs aus der zweiten Jahreshälfte um 187,58 US-Dollar sollten aber wieder größere Rücksetzer einkalkuliert werden.

Widerstände: 164,45; 168,15; 169,00; 172,36; 175,63; 178,69 US-Dollar

Unterstützungen: 160,52; 158,33; 155,85; 153,41; 150,00; 147,15 US-Dollar

US2546871060 Walt Disney

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Walt Disney HB07X3 2,74 132,118248 5,21 Open End Walt Disney HB04MX 1,43 147,221714 9,98 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Walt Disney HB0PEQ 2,68 193,043533 5,30 Open End Walt Disney HB0JS4 1,50 179,420922 9,45 Open End

US2546871060 Turbo Bull Open End Optionsschein auf Walt Disney für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Turbo Bear Open End Optionsschein auf Walt Disney für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf Walt Disney und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Walt Disney – Der letzte Sargnagel erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).