Walt Disney (Weekly) - Marubozu gibt den Takt vor

Marubozu gibt den Takt vor





Seit dem im August 2015 ausgeprägten Allzeithoch (122,08 USD) hat die Entwicklung

der Walt Disney-Aktie offenbar Sand ins charttechnische Getriebe bekommen. Mit dem

Mitte August erfolgtem erneuten Rutsch unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 108,18

USD) scheint nun auch der Gegenwind aus dem Lager der Indikatoren zunehmend stärker

zu werden. Verschiedene Kennzahlen – u. a. die Relative Stärke nach Levy sowie das

Momentum – sprechen für weiter fallende Kursnotierungen. Des Weiteren zeigt der Kerzenchart

innerhalb der beiden letzten Wochen zwei sogenannte Rote-Marubozu-Kerzen (Rote Eröffnungs-Marubozu

und ein Roter Marubozu) in Folge (siehe Chart). Diese bestätigen das momentan vorhandene

bearishe Bild. Somit sollte der Blick auf die Unterseite gerichtet sein. Hierbei fungiert

die 200-Wochen-Linie (akt. 97,44 USD) als nächste Unterstützung und bietet sich zur

Platzierung eines Stopps für Longpositionen an. Anschließend rückt das Oktobertief

von 2016 (90,32 USD) ins Blickfeld der Bären. Gelingt es, die angeführte langfristige

Glättungslinie zu verteidigen, geht der Blick wieder in Richtung des o. g. kurzfristigen

Pendants, in deren Dunstkreis auch das Hoch vom Mai 2016 (106,75 USD) liegt. Erst

wenn diese Widerstände nachhaltig erklommen worden sind, kann das bisherige Jahreshoch

vom April (116,10 USD) wieder auf die Agenda gesetzt werden.





















Walt Disney (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de