Walt Disney – Große Hürde sorgt für Gewinnmitnahmen

Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney prallen in dieser Woche an einer mittelfristigen Hürde ab und konsolidieren den vorausgegangenen Anstieg zunächst aus. Besonders bemerkenswert zeigt sich die technische Auswertbarkeit des Kursverlaufs, der sich sehr schön an die gegebenen Kursmarken hält.

Insgesamt kann ein langfristiger Aufwärtstrend bei der Walt Disney-Aktie festgestellt werden, seit dem Jahr 2015 kam der Wert jedoch nicht mehr über das Niveau von 122,08 US-Dollar hinaus. Stattdessen hat sich eine grobe Seitwärtsbewegung darunter in Form eines symmetrischen Keils eingestellt. Anfang 2019 profitierte der Konzern vom Start seiner Streaming-Plattform, Anleger nahmen dies zum Anlass für vermehrte Käufe und schoben das Papier bis Ende selben Jahres auf 153,41 US-Dollar aufwärts. Der zurückliegende Corona-Crash machte die Bemühungen der letzten Jahre aber schnell wieder zunichte und drückte Walt Disney zurück auf ein Niveau von rund 80,00 US-Dollar abwärts. Von diesen Tiefständen konnte sich das Papier zuletzt erholen, steht jetzt aber vor dem gleichen Problem wie in den zurückliegenden Jahren – die Hürde von 122,08 US-Dollar.

Große Kurslücke noch offen

Zum einen blockiert der Widerstand bei 122,08 US-Dollar sowie das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 125,03 US-Dollar ein Weiterkommen der Walt Disney-Aktie. Die Abgabebereitschaft in dieser Woche spiegelt dabei einen möglichen Konsolidierungsbeginn wider, die nach der Rallye seit Mitte März durchaus angebracht erscheint. Außerdem ist noch eine große Kurslücke aus Anfang dieses Monats zu erkennen, die gegebenenfalls im Zuge der Konsolidierung geschlossen wird. Dies würde im weiteren Verlauf Abgaben auf rund 108,00 US-Dollar bedeuten. Sollte das Gap jedoch unangetastet bleiben und die Aktie mindestens über ein Niveau von 127,50 US-Dollar zulegen können, könnte sich im Zuge dessen eine weitere Erholungswelle zunächst auf ein Niveau von 134,44 US-Dollar ausbreiten. Eine mögliche Strategie könnte es sein, Walt Disney auf einem tieferen Kursniveau abzufangen und auf einen Folgeanstieg zu setzen.

Widerstände: 118,02; 120,87; 122,08; 125,03; 127,54; 132,90 US-Dollar

Unterstützungen: 116,26; 113,42; 111,58; 109,44; 107,50; 104,86 US-Dollar

