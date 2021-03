Walt Disney: 66 Prozent Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney ist mit seiner Marktmacht und Expertise in den globalen Streaming-Markt eingestiegen. Was den Content betrifft, ist Disney Marktführer und so war es kein Wunder, dass der Unterhaltungsriese in 16 Monaten 95 Millionen Abonnenten gewinnen konnte. Nicht alle Sparten gelten als Pandemie-Gewinner und so musste der Kurs im Sell Off im März 2020 ordentlich Federn lassen. Mittlerweile konnte der Wert den Dow Jones Index aber deutlich outperformen.

Die Geschäftsbereiche des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns Disney sind breit gestreut. Inhalte von klingenden Marken wie Pixar, Marvel, Star-Wars und National Geographic bilden die Basis des Streaming-Schwergewichts "Disney +". Der Streaming Dienst ist erst im November 2019 an den Start gegangen und zählt mittlerweile per Februar 2021 rund 95 Millionen Abonnenten. Der Bereich Streaming konnte durch die Pandemie klar gewinnen, wohingegen die Sparten Vergnügungsparks und Kreuzfahrten schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Von den hier vor der Pandemie angestellten 100.000 Mitarbeitern werden in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 aber wieder 32 000 Mitarbeiter entlassen. Eigentlich könnte der Unterhaltungsriese gestärkt aus der Pandemie hervorgehen, wenn Disney + weiter wächst und die Sparten Vergnügungsparks und Kreuzfahrten nach der Impfkampange wieder zu alter Stärke hochlaufen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Disney konnte seit dem Abverkauf Mitte März 2020 permanent hinzugewinnen, wobei die Monate November und Dezember besonders große Sprünge nach oben verzeichneten und die Benchmark Dow Jones in dieser Periode klar übertroffen wurde. Der in dieser Zeitspanne gebildete Aufwärtstrend ist noch intakt. Bei der Überschneidung der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends und des Supportbereiches in Höhe 180,09 US-Dollar wurde das Abwärtsmomentum vorerst gestoppt und in Form eines one day reversals umgelenkt. Die nächsten Handelstage werden es zeigen, ob dieses bullische Szenario bestätigt wird. Aus heutiger Sicht ist eine Long Strategie in Form eines Call-Optionsschein das Mittel der Wahl.

The Walt Disney Co. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 191,03 // 201,95 US-Dollar Unterstützungen: 180,09 // 162,41 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Disney-Aktie bis auf 210,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ3KER) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 32 % und dem Ziel bei 210,00 US-Dollar (1,84 Euro beim Optionsschein) bis zum 25.05.2021 ist eine Rendite von rund 66 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 168,03 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 60 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,09 zu 1, wenn bei 168,03 US-Dollar (0,44 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JJ3KER

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,14 - 1,15 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 210 US-Dollar

Basiswert: The Walt Disney Co.



akt. Kurs Basiswert: 186,91 US-Dollar Laufzeit: 21.01.2022

Kursziel: 1,84 Euro Omega: 4,78

Kurschance: + 66 Prozent Quelle: JP Morgan

