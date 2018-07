Walmart emittiert Anleihen im Wert von 16 Milliarden Dollar

Der Einzelhandelskonzern Walmart war diese Woche am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen begab gleich neun neue Anleihen (WKNs: A192Q1, A192Q2, A192Q3, A192Q4, A192Q5, A192Q6, A192Q7, A192Q8, A192Q9) mit einem Gesamtvolumen von 16 Milliarden US-Dollar. Alle Anleihen sind seit dem 26. Juni an der Börse Stuttgart handelbar. Es sind Fremdwährungsanleihen in US-Dollar, deren Kauf und Verkauf über die Börse Stuttgart in Euro abgewickelt werden kann. Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei den Bonds 2.000 US-Dollar, der Zinslauf startete jeweils zum 27. Juni. Der erste Bond (WKN A192Q1) hat eine Laufzeit von 20 Jahren und ist mit 3,950% verzinst. Das zweite Papier (WKN A192Q2) ist zum 29.06.2048 fällig und hat einen Kupon von 4,050%. Der dritte Bond (WKN A192Q3) läuft sieben Jahre und ist mit 3,550% verzinst. Der vierte Bond (WKN A192Q4) hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 3,700%. Alle vier Anleihen sind mit einer Make Whole Call Option ausgestattet. Die fünfte Anleihe (WKN A192Q5) ist zum 23.06.2020 fällig. Es handelt sich dabei um einen Floater, der Kupon ist somit variabel und wird immer zum 23. März/ Juni/ September/ Dezember an den 3 Monats USD Libor +4 Basispunkte angepasst. Auch die Anleihe mit der WKN A192Q7 ist ein Floater. Die Anpassung an den USD Libor erfolgt jedoch mit 23 Basispunkten. Die Laufzeit des Bonds beträgt drei Jahre. Die Anleihen mit den WKNs A192Q6, A192Q8 und A192Q9 sind wiederum mit einer Make Whole Call Option ausgestattet. Die Verzinsung beträgt 2,850%, 3,125% beziehungsweise 3,400%. Die Laufzeit zwei, drei beziehungsweise fünf Jahre. Walmart wird von S&P mit AA eingestuft.