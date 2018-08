Walmart: +9%! Angriff auf die Kurslücke!

Der weltweit tätige US-amerikanische Einzelhandelskonzern Walmart präsentierte am gestrigen Donnerstag seine Unternehmenszahlen für das zweite Quartal 2018. Diese fielen deutlich positiv aus und verhalfen der Aktie zu einer satten Kurssteigerung von über 9%.

Konkret wurde ein Gewinn je Aktie von $1.29 und ein Umsatz in Höhe von $128.0 Milliarden vorgelegt. Die Konsenserwartungen der Analysten lagen mit $1.21 und $125.7 Milliarden deutlich dahinter. Auch beim Ausblick auf das am 31. Januar 2019 endende Geschäftsjahr zeigte man sich optimistischer. Die Prognose des Gewinns je Aktie wurde auf eine Spanne zwischen $4.90 und $5.05 angehoben. Zuvor lautete das Ziel $4.75 bis $5.00.

EUR/USD: Kommt als nächstes die 1,12? Sehen Sie hier unsere aktuellste Analyse!

Im Chart sorgten diese Meldungen zeitweise für Kursnotierungen über der psychologisch wichtigen $100-Marke. Der Tagesschlusskurs lag nur knapp unter des 61.8%-Retracements der übergeordneten Abwärtsbewegung (siehe Tageschart). Auch die 50-Wochenlinie konnte überwunden werden.

Falls es den Bullen gelingt, für weiter steigende Kurse zu sorgen und noch mehr Dynamik in die Aktie zu bringen, ist das Schließen der noch offenen Kurslücke aus dem Februar 2018 ein erstes Ziel. Zu beachten gilt es jedoch, dass im aktuellen Chartbild noch keine Formation erkennbar ist. Für eine größere Wahrscheinlichkeit von Kursen deutlich über $100 wäre eine mehrtägige Konsolidierung etwa in der Spanne der gestrigen Tageskerze wünschenswert. Dann können sich die Bullen erneut sammeln und eine nächste Welle starten. Das Allzeithoch von Walmart liegt bei $109.98.

Walmart - Wochenchart-









Walmart - Tageschart-









Haben Sie schon mal daran gedacht, das Traden systematisch zu erlernen? Ich habe die Trading-Ausbildung der Formationstrader im Rahmen des Mentor-Programms absolviert und das war der entscheidende Faktor für meinen Trading-Erfolg. Mehr über das Formationstrader-Mentorprogramm und wie Sie Ihre Trading-Fertigkeiten auf ein signifikant höheres Level bringen, erfahren Sie hier.

weitere Empfehlungen für Sie:

EUR/USD: Kommt als nächstes die 1,12? hier

S&P500: Konsolidierung im Aufwärtstrend zu erwarten! hier

Zalando: Auf dem Weg zur Unterstützung! hier

First Solar: So viel Platz haben die Bären! hier

Gold: Achten Sie auf diese Marken! hier

Bitcoin: Fällt jetzt die wichtige Unterstützung? hier

Facebook: hier

Twitter: hier

Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. ­Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edel­metalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen ­Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass ­bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und ­Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma „LTB Limited“, die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.