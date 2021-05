Wallstreet Online erzielt fulminante Kursgewinne durch boomende Neo-Broker

Der Banken- und Broker-Markt befindet sich schon länger in einem bemerkenswerten Wandel.

Immer weniger Anleger handeln Wertpapiere über die Filiale ihrer Hausbank. Längst läuft der größte Teil der Orders übers Internet. Und auch da tut sich einiges. Waren früher die klassischen Online-Broker wie Consors oder Comdirect das Nonplusultra, werden diese gerade massiv durch so genannte Neo-Broker herausgefordert. Vor allem junge Leute finden großen Gefallen an den neuen Angeboten, die meist durch eine leicht zu bedienende Plattform (App) und die auf den ersten Blick extrem günstigen Konditionen überzeugen können.

Ein gutes Beispiel für den Hype um die Neo-Broker ist Trade Republic. Das junge Unternehmen konnte gerade rund 740 Millionen Euro an neuen Investorengeldern einsammeln und ist so zum wertvollstes Start-up in Deutschland aufgestiegen. Ein Profiteur dieser Entwicklung ist die börsennotierte Sino AG , die ihre Mehrheit an Trade Republic vor einiger Zeit zwar abgegeben hatte, aber immer noch an dem erfolgreichen Newcomer beteiligt war. In der jüngsten Finanzierungsrunde wurden nun weitere Anteile mit dickem Gewinn verkauft. Die Aktie von Sino schoss daraufhin durch die Decke. Auf Monatssicht hat sich der Kurs verdoppelt und seit Jahresanfang mehr als verdreifacht. Aber auch andere Branchenplayer werden in diesem Umfeld nach oben gezogen. So zum Beispiel die Aktie von Wallstreet Online , die mit „Smartbroker“ auch vor allem junge Kunden gewinnen wollen. Hier ging es an der Börse nach der Korrektur im Frühjahr zuletzt ebenfalls deutlich bergauf.

Positive Trends als Einstiegssignal

Gleich bei beiden Titeln investiert ist wikifolio-Trader Florian Schneider ( Saftman ). Die Sino-Aktie ist seit April durchgängig in seinem wikifolio Trendfolge nach Levy vertreten. Nach ersten Gewinnmitnahmen Anfang und Mitte dieses Monats wurde die aktuell mit gut 70 Prozent im Plus liegende Position am Dienstag wieder etwas aufgestockt. Zuvor hatte sich der Trader sehr erfreut über die jüngste Meldung gezeigt: „Sino springt heute nach guten Nachrichten um 35 Prozent in die Höhe. Im Zuge der heute geschlossenen notariellen Vereinbarungen verkauft die Sino Beteiligungen GmbH Anteile an der Trade Republic zu einem Verkaufspreis von insgesamt 131 Millionen Euro, dabei wird ein Gewinn von 127 Millionen Euro nach Steuern realisiert“. Bei Wallstreet Online war der Trader in den vergangenen Monaten mehrfach aktiv. Den letzten Trade hatte er im Februar beendet. Am Dienstag wurde hier nun die nächste Investition getätigt. Und mit einem Anteil von gut fünf Prozent ist die Aktie direkt zum zweitgrößten Depotwerte aufgestiegen. Das auf einem Trendfolgesystem basierende wikifolio kommt seit dem Herbst 2015 auf eine sehr ansehnliche Performance von 214 Prozent oder durchschnittlich 22 Prozent pro Jahr. Der maximale Verlust konnte in diesem Zeitraum auf unter 23 Prozent begrenzt werden.

Aktie mit 500 Prozent Buchgewinn

Schon seit über einem Jahr befindet sich die Wallstreet Online-Aktie in dem wikifolio five-alive von Karsten Koos ( FiveAlive ). Das Anfang 2014 eröffnete Musterdepot notiert bei einem Kursplus von 114 Prozent gerade auf Allzeithoch. Der durchschnittlichen Jahresperformance von 11 Prozent steht ein maximaler Drawdown von 48 Prozent gegenüber. Verantwortlich für die vor allem auf Jahressicht sehr erfolgreiche Bilanz ist auch Wallstreet Online, die als viertgrößter Wert ein Plus von 500 Prozent ausweist. Der Trader sucht bei diesem Portfolio nach Aktien von Unternehmen, die sich durch ein solides Eigenkapital, eine lukrative Dividende und/oder eine interessante und nachvollziehbare Equity-Story qualifizieren.

