Zahlungsabwicklung in einer digitalisierten Welt: Der DAX-Aufsteiger Wirecard hat nicht nur den Zahn der Zeit getroffen, sondern als Konsequenz auch die Herzen der Investoren erobert. Allein seit Jahresanfang konnte sich der Aktienkurs mehr als verdoppeln. Wie es mit dem Papier weitergeht, steht freilich auf einem anderen Blatt. Bei den wikifolio-Tradern aber sind die Bayern unverändert beliebt. Die Aktie ist in gut 10 Prozent aller investierbaren wikifolios vertreten.





Doch wer sind die besten Wirecard-Trader? Wer hat sich die Aktie frühzeitig ins wikifolio gelegt und in der Folge auch konsequent Gewinne realisiert? Und wie managen sie ihr Engagement erfolgreich? Das sind die vier Top-Wirecard-Trader mit dem besten Riecher für Kauf- und Verkaufszeitpunkte – zumindest in der jungen Vergangenheit. Teil der Auswertung sind alle wikifolios, in dessen zugehöriges Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind.Platz 4 der besten Wirecard-Trader: Milko Filipov ("Filipo")

Das Stockerl unserer "Wall of Fame" hat Milko Filipov ganz knapp verpasst. Als "Filipo" verwaltet er das wikifolio "Payment Systems and Technologies". Worauf zielt er mit seiner Handelsidee ab? "Mit diesem Portfolio plane ich, in die neuesten Entwicklungen im Hinblick auf den globalen Zahlungsverkehr und in die Zukunft einer stark wachsenden Industrie zu investieren." Ganz klar, Wirecard darf nicht fehlen.



Erstmals hat er die Aktie bereits Anfang Oktober 2016 ins virtuelle Musterdepot gelegt - der Titel war damit seit der Erstellung des wikifolios mit von der Partie. Auch aktuell zählt Wirecard mit einem Anteil von 14,8 Prozent zu den Schwergewichten im wikifolio. Anfang September dieses Jahres hat er einen Teilbestand zu einem Kurs von 192 Euro verkauft und damit einen Gewinn von 294 Prozent realisiert. Sein durchschnittlicher Einstiegskurs liegt entsprechend bei 48,7 Euro. Alles in allem, ein höchst erfolgreiches Wirecard-Engagement und damit Platz 4 der Top-Wirecard-Trader.

Platz 3 der besten Wirecard-Trader: Leon Sanders ("MavTrade")

Über Zukunftsbranchen reden wir, "Zukunftsbranchen" finden sich im gleichnamigen wikifolio von Leon Sanders aka "MavTrade". Auch er hat die Wirecard-Aktie frühzeitig entdeckt: Die weit größte Stückzahl hat er bereits Ende November bzw. Mitte Dezember 2016 für das Musterdepot erworben. Seit März 2017 reduziert er nun den Bestand laufend. Dennoch: Wirecard bleibt nach dem rasanten Kursanstieg und einer aktuellen Gewichtung von über 35 Prozent mit Abstand Top-Holding im wikifolio. Wie Sanders das Engagement managed? 2 Charts sagen mehr als viele Worte.

Platz 2 der besten Wirecard-Trader: Cetin Inal ("CInvest")

Etwas weniger konzentriert ist das wikifolio "Wonderful Companys Strategie" von Cetin Inal aka "CInvest". Das Schwergewicht ist mit einem Anteil von 12,5 Prozent die Fossil-Aktie, knapp dahinter folgt einmal mehr Wirecard. Zwischen Ende Februar und Ende März 2016, also binnen eines Monats, hat Inal seinen gesamten Wirecard-Bestand aufgebaut - zu einem unglaublichen Durchschnittskurs von 34,4 Euro. Seinen persönlichen Top-Verkaufstrade realisierte er Mitte August dieses Jahres mit einem Plus von 414 Prozent.

Tolle Leistung. Wer aber glaubt, dass Inal die beste Nase für Einstieg und Ausstieg hat, der irrt. Es geht noch besser.

Platz 1 der besten Wirecard-Trader: Felix Hagmann ("Zinseszins")

Tech ist, so scheint es zumindest, Felix Hagmanns ("Zinseszins") zweiter Vorname - nur die seiner Ansicht nach führenden Unternehmen aus der Branche kommen ins wikifolio "IT Leader", dessen Wert sich seit der Emission Anfang Dezember 2016 verdoppelt hat. Die letzten Wirecard-Trades waren Teilverkäufe Ende September - mit realisierten Gewinnen von bis zu 463 Prozent. Durchschnittlicher Einstiegskurs: 33,7 Euro. Verkaufskurs: 190 Euro. Den Bestand reduzierte Hagmann nach eigener Aussage, um eine höhere Cash-Quote aufzubauen und das Portfolio auszubalancieren. Die Aktie des Online-Zahlungsanbieters ist aber weiterhin mit einem Anteil von fast 20 Prozent Top-Holding im wikifolio.

Auch anhand seiner Trade-Historie lässt sich gut erkennen, wie er frühzeitig gekauft hat und mit steigendem Kurs laufend Gewinne mitnimmt und die Stückzahl reduziert, um, wie bereits erwähnt, die Balance im wikifolio zu erhalten.

Was Felix Hagmann sonst noch zu Tech und Tech-Aktien zu sagen hat, erfahren Sie im TradersTalk:

