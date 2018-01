Wall Street zieht den DAX mit – Die Flut hebt alle Boote

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 04. Januar 2018

Heute konnte und wollte sich der Deutsche Aktienindex offensichtlich dem Sog der Wall Street nicht entziehen. Die Kursgewinne zum Handelsstart wurden im Tagesverlauf sogar noch weiter ausgebaut. Und als der Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über 25.000 Punkte sprang, kratzte der DAX an der Marke von 13.200 Punkten. Aber damit bedurfte es ganze zwei Rekordtage an der Wall Street, um dem deutschen Markt den nötigen Schwung mitzugeben, die 13.000 Punkte komfortabel hinter sich zu lassen.

Der DAX steigt damit zweifelsohne nicht aus eigener Kraft, sondern ist weiterhin nur ein Mitläufer der Rally an der Wall Street. Der deutsche Aktienmarkt entwickelt sich schlechter als sein Pendant in den USA, woraus die Gefahr erwächst, dass bei einer Korrektur in New York die Gewinne im DAX auch schneller wieder verflogen sein könnten. Es bleibt zu hoffen, dass sich die heutige Dynamik über die kommenden Tage fortsetzen und der DAX über 13.350 Punkte steigen kann, um ebenfalls ein klares Signal für neue Rekorde zu setzen.

Die Tatsache, dass die US-Notenbank auch weiterhin einen schrittweisen Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes wählt, hilft der Stimmung weltweit auf die Sprünge. Diese Flut hebt alle Boote. Man darf aber dabei nicht vergessen, dass die US-Börsen als Taktgeber dieser Entwicklung bereits Überhitzungssignale aussenden. Anleger sollten deshalb in diesen Tagen immer auch ein Auge auf die Kursentwicklungen an der Wall Street haben.