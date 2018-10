Wall Street im frühen Handel freundlich - Dax wechselt Vorzeichen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Emden-Research / 12.10.2018 - 17:15 Uhr: Nach einer zunächst hoffnungsvoll stimmenden Erholungsbewegung gibt der Dax seine Gewinne ab und wechselt zur Stunde wieder in die Verlustzone. Zuvor hatte der Leitindex noch die Marke von 11.700 Punkten ins Visier genommen. Bei derzeit 11.536 Punkten pendelt das heimische Börsenbarometer nun um seinen Einstandskurs.Für Erleichterung sorgen erste Quartalszahlen im Zuge der beginnenden US-Bilanzsaison. Großbanken wie JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo konnten ihre Gewinne allesamt deutlich steigern. Dabei profitierten die Geldhäuser nicht zuletzt von einer starken US-Konjunktur sowie Trumps ambitionierter Steuerreform. Das von der Universität Michigan erhobene amerikanische Verbrauchervertrauen trübt sich dagegen leicht ein. Das US-Konsumklima gibt im Oktober um 1,1 Punkte auf 99 Zähler nach. Der Konsens war im Vorfeld von einem Zuwachs auf 100,5 Punkte ausgegangen.Die Wall Street startet derweil freundlich in den Wochenausklang. Die großen US-Indizes können samt und sonders zulegen, nachdem sie zuletzt massive Verluste erlitten hatten. Insbesondere die Sorge um weitere anziehende Zinsen sowie verhärtete Fronten im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatten Investoren gleich in Scharen an die Seitenlinie getrieben. Abzuwarten bleibt, ob es sich vor diesem Hintergrund um eine lediglich technische Gegenbewegung handelt.Bei derzeit 25.374 Punkten handelt der DowJones 1,3 Prozent stärker. Der S&P kann indes ein Plus von 1,5 Prozent bei 2.769 Zählern ausweisen. Die Technologiebörse Nasdaq legt wiederum 2,4 Prozent auf aktuell 7.134 Punkte zu.Tägliche Kommentare zum Marktgeschehen sowie technische Analysen zu einzelnen Basiswerten sind erhältlich unter https://www.emden-research.com