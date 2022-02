Wait. And See [...]

Nach einer Phase erhöhter Volatilität haben die Märkte nun eine abwartende Haltung eingenommen. Dabei werden vor allem die Entwicklungen in der Russland-Ukraine-Frage verfolgt. Gut möglich, dass die vorübergehende Stabilität an den Finanzmärkten heute den Tag über anhalten wird. Die Tagesagenda ist insgesamt überschaubar und enthält keine Punkte, von denen ein größere Einfluss auf die Kursbildung erwartet werden sollte.

Grundsätzlich befinden sich die Märkte derzeit im Spannungsfeld zweier Entwicklungen, die zumindest am Rentenmarkt gegenteilige Kursreaktionen auslösen. Zum einen ist da der hohe Inflationsdruck und die daraus abgeleitete Erwartung einer Straffung der geldpolitischen Zügel durch die großen Notenbanken. Diese Aussichten haben in den vergangenen Wochen die Zinskurven deutlich nach oben verschoben. Andererseits verfolgen die Anleger die Entwicklungen in der Russland-Ukraine-Frage mit einer gewissen Sorge, was phasenweise die Nachfrage nach „Sicheren Häfen“ erhöht und zu Abwärtskorrekturen im Renditeumfeld führt. Gleichzeitig löst die Sorge vor einer Verschärfung der geopolitischen Situation einen Schub bei den Energiepreisen, insbesondere beim Rohöl aus, was wiederum die kurzfristigen Inflationsaussichten beeinträchtigen könnte.

In diesem Spannungsfeld wurden in den vergangenen Tagen in etlichen Marktsegmenten neue Kursmarken erreicht. So stieg der Preis für ein Barell Rohöl der Sorte Brent im gestrigen Tagesverlauf bis auf 96,78 USD und jener für amerikanisches Leichtöl (WTI) bis auf 95,82 USD. Aktuell tendieren beide Rohstoffkontrakte etwa zwei Dollar leichter. Die Aktienmärkte schlossen gestern etwa 1% über ihren zuvor aufgestellten Tiefs. Die Terminkontrakte signalisieren für heute moderate Kursgewinne, was den Eindruck einer insgesamt abwartenden Haltung seitens der Anleger unterstreicht.

Im Rentenmarkt erreichte die 10J UST-Rendite am Freitag in Antizipation steigender Leitzinsen in der Spitze 2,06%. Geopolitische Sorgen lösten anschließend einen Renditerückgang aus, aktuell stehen wir bei 2,03%. Bei kürzeren Laufzeiten (2J) wurde die Maximalrendite Donnerstagabend bei knapp 1,64% erreicht, aktuell stehen wir bei 1,60%. Die 10J Bundrendite schloss am Freitag auf ihrem Hoch von 0,30% und handelt derzeit bei 0,29%. Die 2J Bundrendite markierte ihr Hoch bereits vor einer Woche bei ‑0,22%. Seither ist sie um 15 Basispunkte bis auf -0,37% gefallen – ein Indiz dafür, dass die Anleger ihre Erwartungen über eine frühzeitige und zügige Zinsstraffung seitens der EZB deutlich relativiert haben.

Die vorsichtigere Einschätzung zu den Zinsaussichten in Europa dürfte Folge einer moderateren Kommunikation seitens der Notenbank sein. Im Nachgang zu der sehr hawkish aufgenommenen Pressekonferenz von EZB Präsidentin Christine Lagarde am 3. Februar betonten zahlreiche EZB-Vertreter, auch Lagarde selbst, jegliche Schritte zur Anpassung der geldpolitischen Ausrichtung würden „graduell“ erfolgen. Zwar preisen die Geldmärkte weiterhin ein Leitzinsniveau von 0,00% für Ende dieses Jahres ein, unterjährig wurden die Zinsanhebungserwartungen allerdings etwas vom Sommer in den Frühherbst geschoben.

Die Erwartungen für den geldpolitischen Pfad der Fed wurden maßgeblich vom Vorsitzenden der Fed St. Louis geprägt. James Bullard hatte vergangene Woche gesagt, er sehe Zinsanhebungen im Ausmaß von insgesamt 100 Bp über die kommenden drei Sitzungen. Diese Erwartungshaltung hat er gestern wiederholt. Es gibt aber auch Informationen, welche die Anleger hinsichtlich eines möglichen steilen Zinsanhebungspfads der Fed etwas vorsichtiger werden lassen sollten. So veröffentlichte die Fed New York gestern die Ergebnisse ihrer monatlichen Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher. Diese gingen sowohl für den einjährigen als auch für den dreijährigen Horizont etwas zurück. In einer begleitenden Analyse, die vom Vorsitzenden der Fed NY, John Williams mitverfasst wurde, kommen die Autoren zu dem Schluss, die längerfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher würden von dem aktuellen Preisauftrieb nur vergleichsweise wenig beeinflusst.

Heute erwarten wir Zahlen zur Entwicklung der Produzentenpreise in den USA. Nachdem diese im Dezember mit einem Jahresanstieg von 9,7% noch an der 10%-Marke gekratzt hatten, wird für den Januar ein Plus von „nur“ noch 9,1% erwartet. Daneben wird noch der NY Empire Fed Index und in Europa der ZEW-Index veröffentlicht. Das alles sind keine Daten, welche das Marktgeschehen stark beeinflussen sollten. Für die meisten Anleger dürfte es daher heute heißen: Wait. And see…

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wait. And See. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.