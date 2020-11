„Wahlen sind für die Performance von Small Caps nicht entscheidend“

„Der Ausgang der US-Wahlen ist für Small Caps weniger wichtig als das derzeit günstige Klima“, sagt Steve Lipper, Senior Investment Strategist, Managing Director und President von Royce Investment Partners, einem Specialist Investment Manager of Franklin Resources. Sein Kommentar:

„Wahlen können zwar erhebliche Folgen für uns als Bürger haben, aber sie haben im Allgemeinen weit weniger Auswirkungen für Investoren, als allgemein angenommen wird. Gerade Small Caps haben sowohl einmal besser als auch teilweise schlechter performt, wenn eine der beiden Parteien im Weißen Haus regiert hat. Das jüngste Beispiel war die Rallye der Small-Cap-Banken- und Energieaktien in den zwei Monaten nach der Wahl 2016. Man war sich einig, dass die neue Regierung die Finanz- und Energieaktivitäten deregulieren würde, was für beide Seiten ein Segen gewesen wäre. Der branchenspezifische Gegenwind hat jedoch dazu geführt, dass Energie- und Bankaktien in den vergangenen vier Jahren zu den schlechtesten Aktienanlagen gehörten. Nach meiner Erfahrung spielen die Angebots- und Nachfragedynamik in der Industrie eine viel größere Rolle als regulatorische Veränderungen.

Darüber hinaus ist ein Sweep weitaus folgenschwerer als die Partei, die das Weiße Haus gewinnt. Im heutigen hochgradig parteiischen Umfeld ist die Wahrscheinlichkeit für eine konsequente Investitionsgesetzgebung gering, es sei denn, eine Partei gewinnt neben dem Weißen Haus auch in beiden Kammern des Kongresses Mehrheiten. Und selbst in diesem Fall werden die langfristigen Auswirkungen wahrscheinlich weniger signifikant sein als die Frage, in welchem Konjunkturzyklus wir uns befinden.

Was unsere gegenwärtige Situation betrifft, so erholt sich die Wirtschaft von einer tiefen, aber kurzlebigen Rezession, die durch eine Krise der öffentlichen Gesundheit verursacht wurde. Als solche unterscheidet sie sich von den meisten früheren Korrekturen, bei denen eine Art finanzieller Exzess schuld war, sodass wir wahrscheinlich eine schnellere Erholung erleben werden.

Darüber hinaus kam die wirtschaftliche Erholung in der Vergangenheit den Small-Cap-Aktien zugute und wir gehen davon aus, dass dies auch in diesem Fall nicht anders sein wird. Wenn wir eine uneinige Regierung wählen, wird die Erholung wahrscheinlich in einem moderaten Tempo voranschreiten. Wenn eine Partei die Oberhand gewinnt, könnten wir eine deutlichere fiskalische Reaktion erhalten, entweder durch Steuersenkungen oder Ausgabenerhöhungen. Eine deutliche Erhöhung der fiskalischen Anreize würde wahrscheinlich das Klima verbessern, das unserer Meinung nach für Small-Cap-Aktien bereits günstig ist.“

Den vollständigen Kommentar lesen Sie hier: www.royceinvest.com/insights/2020/4Q20/how-will-the-election-affect-small-caps

Pressekontakt:

Constanze Ullmann

Senior Corporate Communications Manager

Franklin Templeton

constanze.ullmann@franklintempleton.com

www.franklintempleton.co.uk

Important Disclosure Information

Mr. Lipper’s thoughts and opinions concerning the stock market are solely their own and, of course, there can be no assurance with regard to future market movements. No assurance can be given that the past performance trends as outlined above will continue in the future.

The performance data and trends outlined in this presentation are presented for illustrative purposes only. Past performance is no guarantee of future results. Historical market trends are not necessarily indicative of future market movements.

Equity Risk Premium is the Latest Twelve Months Free Cash Flow divided by Enterprise Value minus 10-Year Treasury Yield. The Price-Earnings, or P/E, ratio is calculated by dividing a company's share price by its trailing 12-month earnings-per-share (EPS). Royce defines market cycles as those that have retreated at least 15% from a previous market peak and have rebounded to establish a new peak above the previous one.

Sector and industry weightings are determined using the Global Industry Classification Standard (“GICS”). GICS was developed by, and is the exclusive property of, Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) and MSCI Inc. (“MSCI”). GICS is the trademark of S&P and MSCI. “Global Industry Classification Standard (GICS)” and “GICS Direct” are service marks of S&P and MSCI.

The (Center for Research in Security Prices) CRSP (Center for Research in Security Pricing) equally divides the companies listed on the NYSE into 10 deciles based on market capitalization. Deciles 1-5 represent the largest domestic equity companies and Deciles 6-10 represent the smallest. CRSP then sorts all listed domestic equity companies based on these market cap ranges. By way of comparison, the CRSP 1-5 would have similar capitalization parameters to the S&P 500 and the CRSP 6-10 would have similar capitalization parameters to those of the Russell 2000.

Frank Russell Company (“Russell”) is the source and owner of the trademarks, service marks and copyrights related to the Russell Indexes. Russell® is a trademark of Frank Russell Company. Neither Russell nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the Russell Indexes and / or Russell ratings or underlying data and no party may rely on any Russell Indexes and / or Russell ratings and / or underlying data contained in this communication. No further distribution of Russell Data is permitted without Russell’s express written consent. Russell does not promote, sponsor or endorse the content of this communication. All indexes referenced are unmanaged and capitalization-weighted. The Russell 2000 Index is an index of domestic small-cap stocks that measures the performance of the 2,000 smallest publicly traded U.S. companies in the Russell 3000 Index. Index returns include net reinvested dividends and/or interest income.

This material is not authorized for distribution unless preceded or accompanied by a current prospectus. Please read the prospectus carefully before investing or sending money. Smaller-cap stocks may involve considerably more risk than larger-cap stocks. (Please see "Primary Risks for Fund Investors" in the prospectus.)

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.