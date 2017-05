Der Währungsmarkt – Status Quo

Außer Spesen nix gewesen? So stellt sich US Präsident Trumps „phänomenale“ Steuerreform am Ende seiner ersten 100 Tage im Amt dar, die wohl vor allem phänomenale Einbußen im Haushalt bedeuten wird – im ersten Jahr knapp $290 Mrd. und laut Schätzung des Committee for a Responsible Federal Budget $5,5 Bio. über die kommenden 10 Jahre. Entsprechend verschnupft reagiert der Dollar. Wir schauen uns die Lage bei den drei wichtigsten Währungen an – Euro, Dollar und japanischer Yen. Wer auf Euro/US-Dollar spekulieren möchte, greift zum Bearoder dem Bull

Die Eckpunkte der Steuerreform sind: (1) Senkung des Spitzensteuersatzes von 39,6% auf 35% (2) Reduzierung der Steuerklassen von 7 auf 3, Einkommenssteuersätze 10%, 25% und 35% (3) Senkung der Unternehmenssteuer von 35% auf 15% (4) Abschaffung der Erbschaftssteuer (5) Verdopplung des Freibetrags (6) Senkung der Kapitalertragssteuer von 23,8% auf 20% (7) Abschaffung aller Arten von Absetzung, außer Hypothekenzinszahlungen und Spenden für wohltätige Zwecke.

Hört sich gut an? Es stellt sich jedoch die Frage „wie wird’s finanziert?“ Und hier bleiben Trump und sein Finanzminister Steven Mnuchin eine glaubwürdige Antwort schuldig: höheres Wachstum und die Schließung von Steuerschlupflöchern sollen es richten, die Border Adjustment Tax, die zu einer Aufwertung des Dollar geführt hätte, ist erstmal vom Tisch. Es ist absehbar, dass es nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb der Republikaner heftiges Gerangel um die Durchsetzung der Pläne geben wird. Brisant ist das Thema vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der nächste Government Shutdown grade erst abgewendet wude. Kurzfristig kein außerordentlich Dollar-freundliches Umfeld, vor allem, wenn die Konjunkturdaten nicht sehr überzeugend sind. Äußerst interessant wird jetzt aber sein, wie die Fed die Steuerpläne einschätzt, schließlich könnte sie ihre Geldpolitik entsprechend anpassen.

Eur0 – Risiko Inflation?

Nach der Erleichterung an den Märkten infolge des Ergebnisses der ersten Wahlrunde in Frankreich sind die Erwartungen gestiegen, dass die EZB im Juni den langsamen Ausstieg aus ihrem Anleihekaufprogramm verkünden und bereits Mitte nächsten Jahres beginnen könnte, die Zinsen anzuheben, wovon der Euro mächtig profitiert hat. Trotz der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung bleiben für die EZB erhebliche Zweifel an einem nachhaltigen Anstieg der Inflation. Und gerade jetzt, wo die Markterwartungen für die Zinsen bereits stark angezogen haben, wird Draghi vermeiden wollen, diese Erwartungen durch ein optimistischeres Bild noch weiter zu befeuern. Zumal ein zu starker Anstieg des Euro sicherlich auch nicht im Sinne der Währungshüter ist, da er die Abwärtsrisiken für die Inflation erhöht.

Yen-Schwäche kommt gelegen

Die Bank of Japan wird wie viele andere auch aufgeatmet haben, als sie das Ergebnis der ersten Wahlrunde in Frankreich erfuhr. Denn mit dem darauf folgenden steigenden Risikoappetit an den Märkten hat auch der Yen wieder abgewertet. Auch sie wird auf absehbare Zeit aus ihrem Anleihekaufprogramm aussteigen müssen, was Aufwertungsrisiken für den Yen bedeutet. Und das, wo die Inflation sich weiterhin hartnäckig weigert, irgendwelche Anzeichen eines nachhaltigen Anstiegs zu zeigen. Im Gegenteil: die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel fällt seit Monaten. Insofern kommt der BoJ jegliche Yen-Schwäche gelegen – aus welchem Grund auch immer.

