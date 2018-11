Wacker Chemie: Volltreffer mit bis zu 75% Tagesgewinn! Kassieren oder absichern!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Erst gestern hatten wir ausführlich über Wacker Chemie berichtet und mit folgendem Titel auf die bevorstehende Entscheidung hingewiesen: „Wacker Chemie: Der nächste Angriff auf den Widerstand kann beginnen!“ Als Abonnent des Express-Service konnten Sie gestern lesen: „Eine einzige neue Bewertung von JP Morgan Chase & Co. brachte am 30.10. bei Wacker Chemie einen kräftigen Kursabschlag. Zwar hatte der Analyst die Aktie von „Underweight“ auf „Neutral“ hochgestuft, aber das Kursziel von 86,00 Euro auf 78,00 Euro nach unten angepasst.

Daraufhin knallte die Aktie zum Handelsbeginn von rund 80,00 Euro auf bis zu 73,52 Euro im Tagesverlauf in den Keller. Die Gegenwehr nach dem Rücksetzer am Dienstag und Mittwoch zeigt uns aber, dass die Bullen noch aktiv sind bei Wacker Chemie, was sich auch an den Chartindikatoren erkennen lässt. Wir können uns weitere Kursgewinne in den nächsten Tagen durchaus vorstellen, denn das Unternehmen hat den Ausblick mit einem Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich bestätigt. Ein Sprung über den Widerstand bei 80,00 Euro würde die Lage jetzt sehr übersichtlich machen.“

Da es aus einem für uns unverständlichen Grund noch immer Leser gibt, die nicht zu den Abonnenten des Express-Service gehören, wollen wir wieder einmal mit offenen Karten spielen und unseren Trading-Tipp aus dem RuMaS Express-Service vom 31.10. nachfolgend veröffentlichen. Alle Abonnenten können den Wahrheitsgehalt dieser Originaltexte überprüfen.

Meinung der RuMaS Redaktion: Bei Wacker Chemie (WKN WCH888) sind wir ab 78,90 Euro in den Trading-Modus gegangen und hatten die Absicherung auf 75,00 Euro gelegt, die wir jetzt auf 77,00 Euro anheben würden. Nachzügler könnten ab 81,00 Euro noch zusteigen. Wird der Widerstand bei 80,00 Euro geschafft kann es durchaus bis auf 90,00 Euro in einem freundlichen Börsenumfeld nach oben gehen. Für risikobewusste Trader hatten wir das Knockout-Hebel-Zertifikat der Commerzbank (WKN CD3JBM) vorgeschlagen, das noch einen Hebel von 8,59 bei einem Knockout von 70,8521 Euro hat. Der Spread ist bei 5,32%, sollte aber wieder geringer werden.

Der Widerstand wurde am Donnerstag geschafft und nach einem verhaltenen Start in den Handelstag konnte die Aktie im Verlauf des Tages den Gewinn kontinuierlich auf über 10% in der Spitze ausbauen. Zum Handelsende wurden ein paar Gewinne kassiert und jetzt muss man schauen ob in den nächsten Tagen die wichtige Marke von 90,00 Euro in Angriff genommen werden kann. 2017 begann von dieser Marke ein imposanter Anstieg der die Aktie weit nach oben brachte und diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt sind, können diesen Trade erst einmal satt in der Gewinnzone absichern.

Sie sehen damit, dass es sich lohnt den RuMaS Express-Service zu abonnieren. Sie bekommen täglich aktuelle Marktberichte und viele spannende Trading-Ideen zum „kleinen Preis!“ Wer sich vom Anleger zum Trader entwickeln möchte und mit kurzen Haltezeiten Gewinne machen möchte, bekommt mit dem Express-Service ständig neue Trading-Ideen frei Haus. Wer nicht täglich die Zeit hat sich um das Börsengeschehen zu kümmern, kann sich für RuMaS Trading-Tipps entscheiden, die an jedem Sonntag erscheinen.