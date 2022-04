Wacker Chemie: Verkauf Signal abgewendet

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Wertpapiere der Wacker Chemie AG können seit März 2020 auf einen intakten Aufwärtstrend zurückblicken, innerhalb dessen sogar eine kurzfristige Konsolidierung abgeschlossen werden konnte. Aktuell steuert der Wert wieder auf seine Vorjahreshochs zu, ein Ausbruch darüber dürfte sogar mittelfristig Weichen in Richtung Norden stellen und damit ein längerfristiges Investment sehr attraktiv machen.

Übergeordnet schwankt die Wacker Chemie-Aktie zwischen den Kursmarken von grob 31,50 und auf der Oberseite 200,00 Euro seit mindestens 2007 seitwärts. Innerhalb dieser Phase haben sich untergeordnete Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abgewechselt, aktuell verfolgt Wacker Chemie einen Aufwärtstrend und kam Ende letzten Jahres ziemlich nahe an die Vorgängerhochs aus 2018 heran. Allerdings reichte die Kraft für einen Ausbruch darüber noch nicht aus, zuvor musste eine Konsolidierung zurück auf das Niveau von 117,80 Euro vollzogen werden. Von dort aus hat sich der Wert jedoch zuletzt wieder deutlich gelöst und steuert erneut seine Vorjahreshochs an. Ein Ausbruch darüber könnte die Seitwärtsphase bestehend seit 2007 durchaus auflösen.

Konsolidierung rasch abgeschlossen

Die schnelle Beendigung der zurückliegenden Konsolidierung hat nun Kurspotenzial zunächst an 174,75 Euro freigesetzt. Aber erst ein nachhaltiger Anstieg darüber dürfte die laufende Seitwärtsbewegung seit 2007 sukzessive auflösen und Kurspotenzial an rund 200,00 Euro freisetzen. Einen vollständigen Befreiungsschlag erfährt Wacker Chemie aber erst über diese Marke, dann wären auf Sicht der nächsten Monate und Jahre sogar Zugewinne an 242,48 Euro auf mittelfristiger Basis möglich, für beide Szenarien könnte hierfür beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Wacker Chemie WKN MA4XLY mit einem fest eingebauten Hebel von 3,0 zum Einsatz kommen. Scheitert Wacker Chemie mit einem Ausbruch über 175,00 Euro, könnten sogar noch einmal die aktuellen Jahrestiefs in den Fokus geraten.

Wacker Chemie AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Wacker Chemie AG Strategie für steigende Kurse WKN: MA4XLY

Typ: Faktor akt. Kurs: 15,22 - 15,28 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 8,45 Euro

Basiswert: Wacker Chemie AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 168,60 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 23,68 Euro Faktor: 3,0

Kurschance: + 55 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

