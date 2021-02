Wacker Chemie AG – Korrektur der Chemie-Aktie beschert gute Gewinnchance!

Die momentane Börsen-Korrektur geht auch an der Wacker Chemie AG nicht vorbei. Vom Jahreshoch 2021 hat die Aktie 15 % korrigiert und nähert sich einer wichtigen Kreuzunterstützungszone. Jetzt schon bietet sich der Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikates an, welches die Möglichkeit für attraktive Renditen bietet.

Das hier vorgestellte Anlageinstrument ist dazu mit einem Discount zu haben. Sie bekommen es über 4 % billiger, als wenn Sie die Aktie direkt erwerben. Erwirbt man das Zertifikat in der Nähe einer charttechnischen Unterstützungszone, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie nicht weiter fällt und damit der Sicherheitslevel, der dafür sorgt, dass der Bonus ausgezahlt wird, nicht berührt wird. Dieser liegt bei der Wacker Chemie AG bei 92 Euro. Im längerfristigen Kursverlauf nachfolgend ist das die untere waagerechte rote Linie. Bleibt der Chemie-Wert während der Laufzeit immer oberhalb dieser roten Sicherheitsbarriere und berührt die Marke nie, gibt es zum Abrechnungstag am 17. Dezember 2021 genau 130 Euro.

In der Grafik ist zusätzlich noch eine obere, blaue, waagerechte Linie eingefügt. Das ist die Kursmarke, mit der das Bonus-Level definiert wird. Dort stoppte unlängst die Aufwärtsbewegung der Aktie und damit wird diese Zone ein neuer Widerstandsbereich.

Geht man davon aus, dass die Ausbildung dieser Widerstandszone nach oben relevant ist, wird die Luft in diesem Bereich für die nächsten Monate dünn bleiben.

Wacker Chemie-Aktie im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2014 – 18.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Auf der anderen Seite stellt der hellgrüne Unterstützungsbereich zwischen 97 und 105 Euro in Kombination mit der von unten kommenden, braunen Unterstützungslinie bei 100 Euro ein massives Bollwerk nach unten dar, was die Aktie wohl ebenfalls nicht unterschreiten wird.

Das hier vorgestellte Bonus-Cap-Zertifikat verdient Geld, wenn diese mehrfache Unterstützungszone nicht unterschritten wird und die Aktie sich möglicherweise wieder auf dem Weg nach oben begibt, dann seitwärts bewegt.

Wenn allerdings 92 Euro von der Aktie selbst berührt wird, verfällt der Bonus, man bekommt zum Zahlungstermin 7 Tage später, also genau kurz an Weihnachten 2021, am 24, Dezember exakt den Aktienkurs in Euro ausgezahlt, solange dieser nicht über 130,00 Euro liegt. Dieser Termin ist in der Grafik die vertikale, blau gestrichelte Linie.

Steigt die Aktie aber weiter als nur bis 130 Euro, kann maximal auf jeden Fall nur 130 Euro erlöst werden.

Fällt die Aktie dagegen auf 92 Euro und bleibt dort, gibt es den entsprechenden Betrag der Aktie, zu dem diese am finalen Beobachtungstag gerade handelt in Euro.

Das Zertifikat handelt momentan bei knapp 106 Euro und damit mit einem Discount von über 4 %. Wer davon ausgeht, dass die Aktie auf über 100 Euro verbleibt, darf mit einem Abbau des Discounts in den nächsten 3 Monaten rechnen und darüber hinaus noch mit einem Wertzuwachs, so dass sich schlussendlich bis zum Dezember 2021 eine Gewinnchance von über 22 Prozent bietet.

Egal wo man eingestiegen ist, die Position sollte glattgestellt werden, wenn die grüne Unterstützungszone unterschritten wird.

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Bonus/Cap Laufzeit Max. Auszahlung

Wacker-Chemie-Bonus-Cap HR4SVR 106,34 92,00/130,00 EUR 17.12.2021 130,00 Euro



Bonus-Cap-Zertifikat auf die Wacker-Chemie-Aktie für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2020; 10:00 Uhr

