Wackelt das Lufthansa-Rettungspaket?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Rege gehandelt wurde in Stuttgart gestern die Lufthansa, die nahezu unverändert bei rund 10,50 Euro notierte. Im Vorfeld der Hauptversammlung, die das staatliche Rettungspaket der Lufthansa absegnen soll, kommt nun Kritik des Großaktionärs Hermann Thiele auf, der rund 15% an der Lufthansa hält. Er fordert Nachverhandlungen und schlägt als Kompromiss statt der Aktienbeteiligung für den Bund eine indirekte Staatsbeteiligung über die Förderbank KfW vor. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.