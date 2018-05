Wachstum im zweistelligen Bereich: Aequus legt Zahlen vor

Schon zum dritten Mal in Folge verzeichnen die Kanadier ein äußerst positives Quartalswachstum. Der Umsatz der Biotechnologiefirma Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) betrug zum Endes des Geschäftsjahres am 31. Dezember 2017 insgesamt 1.139.424 CAD, was einem Anstieg von 62 % im Vergleich zum Jahresumsatz 2016 entspricht. Dabei war das vierte Quartal 2017 mit 368.682 CAD bei einem Anstieg von 121% gegenüber dem Vorjahresquartal das bisher umsatzstärkste des Unternehmens. Damit erreichte die Gesellschaft auch erstmals die Rentabilität im kommerziellen Bereich. Gleichzeitig ist der Nettoverlust gegenüber dem Vorjahresquartal 2016 um 45 % auf 640.770 CAD zurückgegangen. Der Nettoverlust für das Gesamtjahr 2017 belief sich auf 3,8 Mio. CAD und verzeichnet damit einen 19%igen Rückgang gegenüber 2016.









Die Unternehmensleitung rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem weiteren Umsatzanstieg bei ‚VistitanTM‘, weil die Tropfen zur Augendrucksenkung kontinuierlich weitere Marktanteile von ähnlichen Medikamenten innerhalb der Klasse hinzugewinnen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Wachstum unserer kommerziellen Lizenzvergabe im Jahr 2017“, sagt Ian Ball, Chief Commercial Officer von Aequus zufrieden und ergänzt: „Vor weniger als zwei Jahren haben wir ‚VistitanTM‘ auf den Markt gebracht und nun zum ersten Mal den Jahresumsatz von mehr als einer Million Dollar geknackt.“

Die ‚Tacrolimus IR‘-Verkäufe könnten aufgrund der Wettbewerbsdynamik im Jahr 2018 hingegen volatiler sein. Diese Volatilität wird voraussichtlich durch neue Umsätze mit dem Kapsulotomie-System ‚Zepto®‘ kompensiert, das im zweiten Quartal 2018 auf den Markt kommen soll.

Aequus will seine Kernkompetenzen, seine kommerzielle Infrastruktur und sein bestehendes Produktportfolio das man über Werbepartnerschaftsverträge, den Erwerb von Vermögenswerten, In-Lizenzen und (in Zukunft) über eigene interne Entwicklungsprogramme aufgebaut hat, stärker nutzen. Die kurzfristige kommerzielle Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst den schrittweisen Ausbau seiner Plattform, einschließlich Nutzung seiner spezialisierten Vertriebsmitarbeiter und Beziehungen zu Ärzten in Kanada, um noch mehr hochwertige Markenprodukte in Kanada zu lizenzieren und zu verkaufen.

Aequus will außerdem seine Neurologie-Lizenzvergabe in den kommenden Monaten über weitere klinische Studien zum medizinischen Cannabis-Programm ausbauen, nachdem man mehrere, vor kurzem angekündigte, Kooperationspartnerschaften in diesem Bereich abgeschlossen hat. Darunter einerseits die Kollaboration mit Scientus Pharma als Entwicklungs- und kommerzieller Anbieter von spezifischen Cannabinoidextrakten und andererseits mit dem Bioinformatikunternehmen Ehave, um auf deren Bioinformatik-Plattform zugreifen zu können und damit Datenmanagementprozesse für klinische Studien zu optimieren. Darüber hinaus ging Aequus am 1. Juni 2017 eine breit angelegte Forschungskooperation mit dem Zentrum für Arzneimittelforschung und -entwicklung ein, um präklinische Sicherheit und Wirksamkeit ausgewählter cannabinoidbasierter Therapeutika für bestimmte neurologische Bewegungsstörungen festzulegen. Und nicht zuletzt kündigte man im Januar 2018 auch eine Zusammenarbeit mit CannaRoyalty Corp. an, um eine Reihe von Cannabis-basierten Therapien gegen neurologische Erkrankungen in klinischen Studien in Kanada voranzubringen.



