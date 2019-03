Wachsende Märkte

Ein Markt, dem ein gewaltiges Wachstum in der Zukunft nachgesagt wird, ist der Weltraumtourismus

Bis 2029 wird geschätzt, dass der Markt für Weltraumtourismus einen Wert von mehreren Hundert Milliarden Dollar jährlich erreichen könnte, wobei ein weiteres zweistelliges Wachstum vermutet wird. Und im Juni 2019 wird sich der erste Schritt eines Menschen auf dem Mond erst zum fünfzigsten Mal jähren. Jedenfalls wird von vielen Raumfahrtunternehmen bereits kräftig investiert.

Viel diskutiertes Thema ist auch die Möglichkeit der Rohstoffgewinnung auf Asteroiden oder anderen Himmelskörpern. Denn dort gibt es Edelmetalle oder auch Seltene Erden, die vielleicht für die zukünftige Rohstoffgewinnung bedeutsam sind. Asteroiden besitzen daneben beispielsweise Schwefel, Stickstoff oder Phosphor.

Dagegen gibt es aktuelle Märkte, die auf Wachstum programmiert sind. Dazu gehört etwa der Uranmarkt. Ende Dezember 2018 waren nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) 450 Reaktoren weltweit in Betrieb, um elektrischen Strom zu produzieren. 55 Reaktoren befinden sich im Bau. Uran wird, so Branchenkenner, in den nächsten Jahren extrem nachgefragt werden.

Urangesellschaften wie etwa Uranium Energy sollte es nicht an Abnehmern für Uran fehlen. Uranium Energy verfügt über diverse, weit fortgeschrittene Uranprojekte, eine Verarbeitungsanlage (in Texas) und über das größte ISR-Projekt in den USA. Zu den Projekten in Texas gesellen sich Projekte in Paraguay, New Mexiko und Arizona. Für die weitere Entwicklung hat das Unternehmen genügend Geld in der Kasse, nämlich über 22 Millionen Dollar.

Ein weiterer Markt, der sich zusehends ausweitet, ist der Batteriemarkt. Denn Wind- und Solarenergie sind auf dem Vormarsch, ebenso wie die Elektromobilität. Besonders gute Energiespeicher sind die Redox-Flow-Batterien. Diese brauchen Vanadium. Damit ein Rohstoff, den Delrey Metals liefern möchte. Gerade konnte Delrey Metals Rechte am Four Corners Vanadium-Projekt in Neufundland erwerben. Dazu kommen Beteiligungen an mehreren Vanadium-Projekten in Kanada.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html