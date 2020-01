W.P. Carey Inc. (WPC): mit Traum-Setup

Symbol: WPC ISIN: US92936U1097

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Immobiien-REITs hat den Börsenhype der letzten Monate nicht mitgemacht, unter anderem wohl, weil die Gewinnerwartungen nicht ganz erfüllt werden konnten. Im Halbjahresvergleich ist ein Minus von 2,8 Prozent zu verzeichnen. Jetzt hat sich das Wertpapier aber wieder über die gleitenden Durchschnitte gekämpft und hat mehrfach sowohl an einer waagrechten als auch an einer leicht abfallenden Widerstandslinie gekratzt.



Chart vom 28.01.2020 Kurs: 43,70 USD





Meine Expertenmeinung zu WPC

Meinung: In unsicheren Zeiten ist Betongold gefragt. REITs (Real Estate Investment Trusts) werden steuerlich begünstigt, wenn sie Gewinne großzügig per Dividende an die Anteilseigner ausschütten. Bei W.P. Carey sehen die Geschäftszahlen grundsolide aus, auch wenn manche Analysten vielleicht mehr erwartet hätten. Hinzu kommt aktuell eine Chartformation hinzu, die einen lukrativen Swingtrade erwarten lässt. Die Quartalzahlen, voraussichtlich am 21. Februar, sind in ausreichender Ferne, um die Gewinne eine ausreichend lange Laufzeit geben zu können.

Mögliches Setup: Unser Signal für den Long-Einstieg liegt bei 85.10 USD, der Stopp Loss bei 83.46 USD. Daraus errechnen wir ein maximales Risiko von 1.64 USD. Die Gewinnspanne bis zum Pivot– und Allzeithoch bei 93.62 USD beträgt hingegen 8.52 USD. Daraus resultiert ein stolzes Chance-Risiko-Verhältnis von 5.2.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in WPC.

