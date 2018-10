WTI Zielbereich getroffen und im plus!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":



Nachdem viele schon in verständlicher Sorge waren, dass WTI seinen Zielbereich dieses Mal um sagenhafte 20 Cent verpasst hat. Wurden wir nun gestern doch noch abgeholt und mit einem Tief von $65.35 hat WTI den Zielbereich abgearbeitet. Knapp aber im Rahmen der Erwartung, die Oberseite des Zielbereiches lag ja bei $65.50. Wieder einmal ein gutes Beispiel warum wir stets empfehlen zu mindestens eine Tranche an der Oberseite des Zielbereiches zu platzieren.

Die weitere Arbeit welche nun vor den Bullen liegt, ist bereits klar ausgemacht. Zunächst gilt es nun die $67.91 zu überwinden, gefolgt von $69.66. Solange wir uns nicht über $67.91 bewegen, ist ein weiteres Eintauchen in den Zielbereich nicht auszuschließen. Welches dann aber deutlich tiefer erfolgen dürfte. Entsprechend können Stopps bereits jetzt am Tief platziert werden. Wir nutzen hier für 50% der Position einen Trailing Stop. Dieser könnte ein Dollar 1,50$ sein, so werden Sie bei einem Stopp-out im Gewinn ausgestoppt.

