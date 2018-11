WTI - Wir sehen 50% Korrektur noch vor uns!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":



WTI hat es schwer erwischt und straft alle ab, die unsere Warnung vor einem Unterschreiten von $62.02 nicht allzu ernst genommen haben. Es schien auch schwer vorstellbar, dass ein Markt, der bis vor wenigen Wochen noch auf Kurs zu über $80 war, nun eine 180-Grad-Wende vollzieht. Doch genau dies ist es, wovon wir nun ausgehen müssen. Wie schon in der Vorwoche geschrieben, war das Unterschreiten der $62.02 kein Schluckauf, sondern ein harter Einschlag im Chartgefüge.

Die Bullen sind hier erst einmal raus und könnten sich nun erst mit einem Überschreiten von $76.90 wieder nachhaltig ins Spiel bringen. Nachhaltig deshalb, da wir nach Abschluss der laufenden Welle 1 in Rot von einer Gegenbewegung in Welle 2 auszugehen haben, die dann aber für einen Fortbestand des direkten Abwärtsszenarios die $76.90 nicht mehr überwinden darf. Wie schon im Update der letzten Woche sind die Bären jetzt bestens gerüstet für ihre Feindfahrt. Teilweise hat sich dieses Potential in der hinter uns liegenden Woche auch bereits im Chart entladen.





Wir waren vor einer Woche noch zu optimistisch, was dieses Potential angeht. Hatten im Wochenverlauf aber die Einschätzung richtig korrigiert. Entsprechend hat der Preis bislang im Bereich von $54.93 bis $57.52 sein Tief ausgebaut. Allerdings erst innerhalb der Unterwelle iii von 1 und nicht als kompletter Abschluss der Welle 1. So kann WTI nun direkt in Welle 1 Kurse unter $50 anlaufen. Was durchaus als ein weiterer Paukenschlag zu bezeichnen ist. Somit müssen wir den Abschluss der Welle 1 im Bereich von $48 bis $50 erwarten.

Dies wird sich im weiteren Verlauf noch präzisieren. Insbesondere da wir es für zwingend erachten, dort einen Zielbereich auf den Chart zu bringen für die zwar zugegebenermaßen unwahrscheinliche, aber dennoch nicht auszuschließende Variante, dass WTI doch nochmal über $76.90 ausbricht und Kurse jenseits der $80 ansteuert. Wir gehen aktuell klar von der Fortsetzung der erst gestarteten Korrektur aus und werden im nächsten Schritt einen Short Tradingbereich in den Updates hinterlegen.

Wenn auch Sie den nächsten WTI Trade nicht verpassen wollen testen auch Sie Deutschlands akkurateste WTI Analyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de