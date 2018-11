WTI - USS Bär feuert direkt Nuklearwaffen ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":



In unserem Update „USS Bär bereit für Feindfahrt!“ vom 12.11 waren wir im Nachhinein noch zu optimistisch. Die Bären haben die Lage nicht nur beschleunigt, sondern regelrecht eskaliert. Der nun erfolgte Abverkauf kommt dem Abschuss von Nuklearwaffen auf dem Chart gleich. Bislang wurde wirklich jede Gegenbewegung im Keim erstickt. So wurden nacheinander die Marken, welche für den Auftakt der Welle iv in Gelb oder Welle 2 in Rot nötig waren, nicht überwunden. Diese waren in der Abfolge $61.81, $57.52 und zuletzt $56.06. Zum Wochenschluss hat nunmehr auch die $52.33 nicht mehr standhalten können und damit sämtliche Umwege vor einem Abschluss der Welle 1 in Rot vernichtet! Wir gehen damit davon aus, dass wir die Welle 1 direkt komplettieren werden.

In den täglichen Updates und Webinaren hatten wir bereits angekündigt, diesen Verlauf zur primären Erwartung erheben zu müssen, wenn die $52.33 direkt fallen. Dies ist nun geschehen, entsprechend sind im kommenden Schritt Kurse unter $50 zu erwarten. Was aber auch, wie angekündigt, die Chance bieten wird, einen Long-Trade zu hinterlegen. Diesen werden wir in der kommenden Woche in Form eines Zielbereiches auf den Chart bringen. In Anbetracht der aktuell gezeigten Impulsivität ist dieser aber vor $48 nicht zu erwarten. Wir schätzen das Ende der Abwärtsbewegung in Welle v Gelb von 1 bei $48 bis $45 ein.





Was hier in den letzten Wochen passiert ist, versuchen nun viele mit komplexen, fundamentalen Theorien zu erklären. Obwohl der Schlüssel dazu einfach in einer mathematischen Berechnung lag. Das Unterschreiten von $62.02 hat die Schotten geöffnet und seitdem den Chart in einen harten Ausverkauf geschickt. Wir hatten hier früher mit einer Gegenreaktion des Marktes gerechnet, welche leider bis dato ausgeblieben ist. Dennoch ist sowohl die Größe als auch die Ausprägung des Ausverkaufes genau das, was zu erwarten war. Entsprechend haben wir auch so vehement davor gewarnt, hier keine Long-Versuche zu unternehmen.



Wir konkludieren also, dass wir sowohl übergeordnet als auch imminent für die kommende Woche auf tiefere Kurse blicken. Wir werden als nächstes einen Long Tradingbereich mit einem Potenzial von deutlich über 10$ im Chart hinterlegen. Mittelfristig werden wir dann nach profitablen Verkauf der Long Positionen einen Short Trade berechnen und hinterlegen mit einem Kursziel und weiteren Abverkauf von WTI Öl auf unter 26$.

Wenn auch Sie die kommenden Trades in diesem und anderen Märkten nicht verpassen wollen, testen auch Sie Deutschlands akkurateste Marktanalyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de