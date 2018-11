WTI - USS Bär bereit für Feindfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":





Die Luken sind geschlossen, die Raketensilos bestückt und die Ballasttanks bereit zum Ausblasen. Alles auf der USS-Bär ist angerichtet, eine Feindfahrt anzutreten, welche die bisherigen Limits der Tauchtiefe im Chart deutlich unterbieten wird. Drehen wir die Uhr einmal um mehr als 10 Jahre zurück. Die weltweiten Börsen erleben einen Höhenflug, Boni in Milliarden-Höhe fließen an die Banker dieser Welt und der Ölpreis steht neben so vielen anderen Werten auf einem absoluten Rekordhoch, bei heute schon fast unvorstellbaren $149 das Barrel.

Doch dann die große Klatsche, Öl verliert binnen kürzester Zeit über $100 und findet erst im Bereich von $33 sein Tief. Es sollte dann wieder rund 2 Jahre dauern, ehe der Markt sich auf dreistellige Notierungen erholt. Mit Pausen im $80er-Bereich blieb dies dann auch bis ins Jahr 2014 hinein so. Dort haben wir im Verlaufe des Sommers/Herbstes einen Short im Markt hinterlegt und den Ausverkauf auf Kurse mindestens im Bereich der $50 bis $60 verkündet.



Die einhellige Marktmeinung damals war es, der Ölpreis könne aus Gründen XYZ nie mehr unter $80 fallen. Das müssen die gleichen Gründe gewesen sein wie die, welche Silber nie wieder unter $26 fallen ließen. Nun denn, die Zuschriften mit Bankrott-Erklärungen über unsere geistige Gesundheit füllen einen Leitzordner. Spätestens im Bereich der $50 hat niemand mehr gelacht, auch wenn man uns dann erneut die Ankündigung von Kursen unter $30 nicht so recht glauben wollte.

Nun heute wissen wir, was passiert ist, Öl fiel auch unter $30 und baute bei rund $26 in unserem Zielbereich sein Low aus. Seitdem hat der Markt sich deutlich nach oben entwickelt. Dabei waren wir phasenweise noch zu skeptisch gegenüber dieser Bewegung, da wir übergeordnet nicht so recht von einem endgültigen Tief überzeugt waren. Wie sich aktuell zeigt, vollkommen zu Recht.

Auch wenn manche es nicht so richtig wahrhaben wollten, das Unterschreiten von $62.02 war nicht irgendein Schnupfen, sondern ein fundamentaler Einschlag in das Chart-Gefüge. Die Bären sind bereits bestens bestückt auf dieser Feindfahrt, den Markt unter das Tief bei $26.05 zu treiben! Ja jetzt ist es raus, wir müssen in der Tat davon ausgehen, dass WTI nun mittelfristig auf Tiefs unter $26 fallen kann.





Fassen wir das Ganze nun einmal zusammen. Primär gehen wir übergeordnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% davon aus, dass WTI hier mittelfristig vor einem massiven Ausverkauf steht.

Wir werden die kommenden Tage das Setup komplettieren lassen und sodann einen Short Tradingbereich mit einem Potenzial von über 50% Kursabfall hinterlegen. Dieser Abverkauf würden mit einer starken Rallye der US Indexe zusammenlaufen und damit exakt mit unserer Prognose für den S&P500 und Dow Jones.

