WTI-Öl (spezial): Zähflüssiges Roh-Öl

WTI weiterhin bestenfalls im Seitwärtsmodus

Jüngste Death-Cross-Konstellation lähmt weiterhin

diebleibt auch zu Beginn dieser Woche kritisch. Wenn auch wieder etwas entspannter. Das Öl (WTI) konnte zuletzt den Erhalt derbeiUS-Dollar bestätigen.Die(49,56) kommt zwar optisch wieder näher, bleibt charttechnisch trotzdem zunächst mal in weiter Ferne. Der Trendfolgeindikatorzeugt zumindest von einer Stabilisierung. Es bleibt aber bestenfalls beim(vgl. Chart).Die Störfeuer flammen unentwegt auf. So hat diedie Produktion zuletzt weiter hochgefahren. Derzeit wird allerdings einals notwendig erachtet, um überhaupt rentabel zu fördern.Offensichtlich reicht einigen nach wie vor auch weniger. Seitens dergab es zuletzt keine neuen Nachrichten. Auch die erhöhten Spannungen zwischen denundwegen dessen ersten Tests einer Interkontinentalrakete tangierten den Ölpries nur am Rande.Primäre Krux bleibt die. Mit Skepsis betrachtet wird auch, ob das Ölkartell (Opec) daran etwas ändern kann oder will. Bislang noch nicht. Dazu passt auch das aktuelle Chartbild mit der jüngsten „“-Konstellation (90-Tage-Linie schneidet 200-Tage-Linie von oben).Damit bestätigt sich, dass dieoptisch sehr nahe liegt, charttechnisch aber in weiter Ferne.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html