WTI Öl - neuer Zielbereich voraus!

Wir wollen allem voran noch einmal unterstreichen, was wir bereits in unserem gestrigen Update geschildert hatten: „Wer hier innerhalb unseres Primärszenarios auf der Longseite im Markt unterwegs ist, der sollte seine Stopps entsprechend nachziehen. Wir wollen den Markt nicht mehr unter $46.41 sehen und unter $45.52 müssten wir von einem hinterlegten Hoch ausgehen. Des Weiteren, haben die Bullen sich hier bereits in einen deutlich überhitzten Zustand gebracht.

Dies unterstreicht, dass der Markt sich in einer korrektiven Aufwärtsbewegung befindet und nicht innerhalb eines nachhaltigen Impulses. Zusätzlich, stellt das 50% Retracement, das wir mit dem Anlaufen von $48.65 erreicht haben, ebenfalls ein klassisches Ziel für eine Bärenrally dar.“

Solange der Markt sich unter $50.20 hält, muss das im Chart hinterlegte verfrühte Hoch in Welle alt. c in Rot mit eingeplant werden. Aktuell geben wir diesem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 40% und werden, sollte sich dies zum Wochenende weiter etablieren, einen entsprechenden Zielbereich im Markt hinterlegen. Dies wird den nächsten Short Trade einläuten. Unter $47.10 sehen wir eine erste Bestätigung, dass der Markt sein Hoch hinterlegt hat und wir uns in der Fortsetzung der übergeordneten Korrekturbewegung befinden.

