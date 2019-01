WTI Öl- Wir sind Long, der Bullenzug rauscht los!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Meine Damen und Herren, im Namen der Hopf Klinkmüller Capital Management begrüßen wir Sie herzlich im InterBull-Zug auf der Fahrt von $42.36 nach $60. Unser Team steht Ihnen gerne für Fragen jederzeit zur Verfügung. Über $49.41 ist der nächste planmäßige Halt bei $54.84, den wir ohne weitere Verzögerung erreichen sollten. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt!



Mit dem Wochenschluss läuft der Markt auf impulsive Weise den entscheidenden Widerstand bei $49.41 an und befindet sich auf dem besten Weg, diesen zu überwinden, um die erwartete Reise in Richtung Norden anzutreten. Zu Kursen unter $44.35 sollte es jetzt nicht mehr kommen, um den Bullen hier weiterhin den Vortritt zu überlassen. Wer hier allerdings bereits auf Nummer sicher gehen möchte, kann bereits jetzt das Risiko aus allen Positionierungen nehmen und Stopps auf den Einstieg setzen, vorausgesetzt dieser befindet sich im Blau hinterlegten Zielbereich. Auch wenn uns die finale Bestätigung mit einem Überschreiten von $49.41 noch aussteht, befindet sich der Markt bereits jetzt auf dem besten Weg, um über die kommenden Wochen hinweg eine Aufwärtsbewegung von $15 - $20 auszubauen. Mit dem sich weiter gestaltenden Marktverlauf werden wir das genaue Ziel für die aktuelle Aufwärtsbewegung noch definieren und im Chart mit einem entsprechenden Zielbereich hinterlegen.





Mit der erneuten Aufforderung, Stopps auf den Einstieg im Zielbereich zu setzen oder auf unter $44.35 nachzuziehen, verabschieden wir uns von allen Fahrgästen, wünschen Ihnen eine angenehme Reise in nördliche Gefilde und sagen Dankeschön, dass Sie sich für die HK-Capital Management entschieden haben. Es sollte einmal wieder, eine überaus profitable Erfahrung für Sie werden!



