WTI Öl - Wir realisieren Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

WTI ÖL: Im WTI Öl gehen wir aktuell pro Woche ca. einen Trade ein. Letzte Woche konnten wir damit +3,4% reinen Kursgewinn erzielen.



Am heutigen Tag verkaufen wir teile unseres aktuellen Trades mit +4% Gewinn und lassen die restliche Position weiterlaufen. Innerhalb von 4 Tagen wohlgemerkt! Nutzen Sie unser WTI Update, wir handeln aktuell Trades mit einem Zeithorizont von 1-4 Wochen und Potenzial von 3%-15%. Die nächsten Setups sind in Vorbereitung und werden rechtzeitig mit genauen Angaben an unseren Verteiler verschickt! Kostenlos testen unter www.hkcmanagement.de