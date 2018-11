WTI Öl - Time to go long!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Einige hatten schon Panik wir würden unseren Tradingbereich um 20 cent verpassen, aber und das ist ein Leistung auf die wir Stolz sind, seit Anfang 2018 haben wir keinen einzigen Fehltrade mehr im WTI Markt gehabt.

Dazu reicht ein Blick auf den Chart und die getroffenen Zielbereiche.

Auch jetzt heist es für uns der nächste Long ist aktiv!

Wenn auch Sie die genauen Einstiegspunkte, Kursziele und Stopps für den WTI Markt erhalten wollen, testen Sie Deutschlands akkurateste Rohstoffanalyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Unsere Performance in WTI 2014 bis 2018!

22 Zielbereiche wurden benannt.

17 Zielbereiche wurden exakt erreicht.

Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen.



Trefferquote: 78%