WTI Öl - Stopps weiter nachziehen auf den Long Trade!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

In WTI starten die Bullen einen erneuten Angriff, um über den Widerstand bei $63 auszubrechen. Solange es jedoch nicht zu einem Tagesschluss über diesem Widerstand kommt, muss das Alternativszenario eines erneuten Abverkaufes in Richtung $60.04 - $57.80 weiterhin berücksichtigt werden. Wie gestern im Trading-Room bereits geschrieben können Stopps auf den Einstieg nachgezogen werden. Unter $60.64 wollen wir den Markt jetzt nicht mehr sehen, um das hinterlegte Primärszenario einer Fortsetzung der Welle 3 in Lila nicht zu gefährden.



Zusammengefasst, sollten Stopps auf den Einstieg seitdem in Gelb hinterlegten Ziel für ein Tief in Welle iv in Gelb gesetzt werden, um das Risiko aus der hinterlegten Long Positionierung zu nehmen. Wir sind mit unserer ersten Position seit $44 im Markt. Zu sehen im ersten Chart blaue Box. Dieser Trade hat aktuell knapp 50% reinen Kursgewinn eingefahren.

Im zweiten Chart sehen Sie unseren aktuellen Nachkauf bei $60.50 (gelber Kreis im Chart) dem unsere WTI Abonnenten gefolgt sind und welcher bereits nach ein paar Tagen mit knapp drei Dollar im Plus liegt. Wir nehmen jegliches Verlustrisiko aus dem Markt, mit dem nachziehen des Stopps. Wenn auch Sie den nächsten Trade im WTI Öl oder anderen Rohstoffen und Indexen nutzen wollen. Testen Sie unsere Performance kostenlos unter www.hkcmanagement.de