WTI Öl - Position verkauft, warten auf Neueinstieg!

Unser Long Trade im WTI wurde gestern bei $59.30 im Gewinn ausgestoppt (siehe rote Linie im Chart). Wir waren wie bereits mehrfach die vergangene Woche geschrieben, seit $57.50 im Markt und nehmen uns $1,80 oder +3,1% reinen Kursgewinn mit. Einstiegsbereich gelber Kreis im Chart.

Die $59.30 zum Ausstieg zu nutzen, war im Nachhinein die genau richtige Entscheidung, wir haben unsere Gewinne nicht an den Markt abgegeben, welcher gestern Abend in einer raschen Bewegung um knapp 2 Dollar viel. Prinzipiell ist damit alles noch im Lot. Wir befinden uns aktuell in einem sehr interessanten Szenario, in welchem wir noch Potential für eine 10%-14% Kursbewegung sehen. Wir werden daher alsbald den nächsten Einstieg bei WTI suchen und an unsere Abonnenten bekannt geben. Zeithorizont für den nächsten Trade ca. 1-3 Wochen. Erwartung: ca. 8%-12% Rendite.

