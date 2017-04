WTI Öl - Letze Chance für den Short Einstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Aufmerksame Abonnenten haben bereits vorgestern reagiert, was wir an der hohen Abschlussrate von WTI Abonnements am vergangenen Donnerstag bemerkt haben. WTI Öl, der für uns spannendste Short Trade in 2017, ist in seiner Aufwärtsbewegung Donnerstags über den Wiederstand von 50.10$ gestiegen und konnte somit unsere Primärerwartung bestätigen. Der Preis schloss über dem wichtigen Wiederstand und rangiert nun bei 50.70$.





Das ist für Nachzügler die absolut letzte Chance vor dem kommenden Abverkauf noch in den Markt zu kommen. Wie ich vor Wochen vor der ersten Abverkaufswelle schrieb, die wir akkurat in unserem Short Tradingbereich abfangen und traden konnten.













Damit sollten zeitnah Limitorders im Markt hinterlegt werden um den Abverkauf nicht zu verpassen. Dieser kann alsbald und drastisch einsetzen. Wer als Abonnent unser Coaching erhalten hat weiß wo im Chart der Stop zu hinterlegen ist sobald wir den Tradingbereich benannt haben.





© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG